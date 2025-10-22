Выставки ×
Toyota Corolla Cross подготовили для путешествий по горным маршрутам

Японская компания подготовила концептуальный кроссовер с прибавкой Nasu Edition для выставки SEMA, которая пройдёт в начале ноября 2025 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Глобальный SUV японской марки, получивший название Toyota Corolla Cross, дебютировал в 2020 году. Напомним, в его основе лежит платформа GA-C, на которой базируются в том числе седан, универсал и хэтчбек Corolla. Предназначенный для американского рынка кроссовер пережил рестайлинг в мае 2025-го: модель получила два варианта дизайна, который меняется в зависимости от «начинки» – ДВС или гибридная установка.

На фото: концепт Toyota Corolla Cross Nasu Edition

Теперь американский офис японской компании разработал на базе посвежевшего кроссовера новый концепт – Toyota Corolla Cross Nasu Edition. Его «живая» презентация пройдёт в рамках выставки SEMA, которая откроет свои двери в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в начале следующего месяца. Сообщается, что этот шоу-кар подготовлен для путешествий по горным маршрутам.

Разработчики шоу-кара вдохновлялись горным комплексом Насу, который расположен на острове Хонсю (регион Канто, Япония). Насу представляет собой потухший вулкан, находящийся на территории национального парка Никко. Создатели Corolla Cross Nasu Edition поработали как над внешностью концепта, так и над списком его особенного оборудования.

Любопытно, что у слова «насу» в японском языке есть несколько значений. Так, глагол переводится как «достигать», а в качестве существительного означает «баклажан»: именно поэтому разработчики выбрали для кузова Toyota Corolla Cross Nasu Edition необычный бронзово-фиолетовый оттенок: цвет меняется в зависимости от освещения и ракурса.

Концепт был разработан и изготовлен командой Toyota по созданию запасных частей и аксессуаров (SPAD). В итоге «приключенческому» шоу-кару достались модернизированная подвеска, комплект «грузовых» колёсных дисков чёрного цвета, а также внедорожные шины Toyo Open Country A/T III.

Ещё Toyota Corolla Cross Nasu Edition получила новый обвес по периметру кузова, который включает в себя не только более массивные накладки на колёсные арки, но и иначе оформленный воздухозаборник в передней части с серебристыми вставками и парой ярко-жёлтых буксировочных проушин по бокам. Ещё у такого автомобиля противотуманки оформлены в виде узких горизонтальных штрихов, а дополнительная петля для буксировки имеется и на корме.

Создатели шоу-кара предусмотрели дополнительный воздуховод на капоте, чёрные дверные ручки, аналогичного цвета шильдики на кузове (в том числе с названием особенной версии), а также багажник на крыше с креплениями для горного велосипеда. Ещё Corolla Cross Nasu Edition снабдили подсветкой дверных порогов, а в багажнике разместили запирающийся бокс, bluetooth-колонку JBL и портативный холодильник.

Техника у полноприводного концептуального кроссовера стандартная, речь идёт о гибридной установке, в основе которой лежит 2,0-литровый четырёхцилиндровый мотор, работающий в тандеме с тремя электромоторами. Совокупная отдача этой системы составляет 199 л.с.

Известно, что Toyota готовит и другие премьеры для выставки SEMA, информация о них появится позже.

