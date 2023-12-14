Toyota думает о полностью электрическом Hilux, но не спешит давать проекту «зелёный свет»

В японской компании всё ещё исследуют возможность разработки «батарейного» Hilux, хотя соответствующий концепт был представлен ещё в конце прошлого года.

Toyota постепенно продолжает «озеленение» модельного ряда, однако, насколько этот процесс коснётся пикапа Hilux, пока не ясно. Недавно Top Gear пообщался с главой подразделения лёгких коммерческих автомобилей Toyota Motor Europe Эммануэлем Боуном: согласно его словам, «сегодня слишком рано комментировать электрический Hilux». Он добавил, что производитель пока проводит «некоторые исследования», но подробностей о проекте раскрывать не стал.

На фото: концепт Toyota Hilux Revo BEV

По словам Эммануэля Боуна, использование разных силовых агрегатов и решений является частью «многоходового подхода к углеродной нейтральности». Он отметил, что доля бренда в сегменте пикапов в Европе составляет 30%, при этом некоторые клиенты выразили заинтересованность в полностью электрическом грузовике. За решением вопроса «старосветский офис» обратился к корпорации Toyota Motor в Японии.



Скорее всего, в основу будущего полностью электрического пикапа (если проекту всё-таки дадут «зелёный свет»), ляжет концепт «электрогрузовика» Toyota Hilux Revo BEV, который был представлен в Таиланде в конце прошлого года (презентация прошла в рамках мероприятия, посвященного 60-летию работы японской компании в стране). Подробностей о «начинке» нет. Тогда сообщалось, что «озеленение» местной линейки Toyota начнётся с этого сегмента.



На фото: салон концепта Toyota Hilux Revo BEV

Пока что Тойота готова предложить европейцам слегка «позеленевший» Hilux. Мягкогибридная версия пикапа для старосветского рынка дебютировала в начале текущего месяца. В основе его установки лежит 204-сильный турбодизель объёмом 2,8 литра (максимальный крутящий момент – 500 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (16 л.с., 65 Нм). В состав установки ещё входит буферная литий-ионная батарея, расположенная под задним сиденьем (она запасает электроэнергию, которую стартер-генератор вырабатывает при торможении автомобиля и движении накатом).



На фото: актуальный пикап Toyota Hilux Hybrid Invincible

Не исключено, что Toyota сначала сделает Hilux обычным или подключаемым гибридом, а уже потом всерьёз задумается о полностью электрической версии. Так что если такая модификация модели и появится, то, скорее всего, не в ближайшие несколько лет.



Отметим, в целом японский производитель интересуется сегментом электрических пикапов: к примеру, на выставку Japan Mobility компания привезла грузовичок Toyota EPU с полностью электрической «начинкой», правда, подробностей о ней пока нет. Длина этого шоу-кара составляет 5070 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1710 мм; расстояние между осями равно 3350 мм.



На фото: салон Toyota Hilux Hybrid Invincible

Напомним, в прошлом году в Таиланде наряду с Hilux Revo BEV был представлен ещё концепт грузовичка Toyota IMV 0. На его основе уже была создана серийная версия, получившая название Hilux Champ. Эта доступная по цене «рабочая лошадка», дебютировавшая в конце прошлого месяца, пока что предлагается только с бензиновыми и дизельными двигателями, задним приводом и однорядной кабиной.

