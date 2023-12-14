Европа ×
  • Toyota думает о полностью электрическом Hilux, но не спешит давать проекту «зелёный свет»

Toyota думает о полностью электрическом Hilux, но не спешит давать проекту «зелёный свет»

14.12.2023 26 0 0

В японской компании всё ещё исследуют возможность разработки «батарейного» Hilux, хотя соответствующий концепт был представлен ещё в конце прошлого года.

Toyota постепенно продолжает «озеленение» модельного ряда, однако, насколько этот процесс коснётся пикапа Hilux, пока не ясно. Недавно Top Gear пообщался с главой подразделения лёгких коммерческих автомобилей Toyota Motor Europe Эммануэлем Боуном: согласно его словам, «сегодня слишком рано комментировать электрический Hilux». Он добавил, что производитель пока проводит «некоторые исследования», но подробностей о проекте раскрывать не стал.

На фото: концепт Toyota Hilux Revo BEV

По словам Эммануэля Боуна, использование разных силовых агрегатов и решений является частью «многоходового подхода к углеродной нейтральности». Он отметил, что доля бренда в сегменте пикапов в Европе составляет 30%, при этом некоторые клиенты выразили заинтересованность в полностью электрическом грузовике. За решением вопроса «старосветский офис» обратился к корпорации Toyota Motor в Японии.

Скорее всего, в основу будущего полностью электрического пикапа (если проекту всё-таки дадут «зелёный свет»), ляжет концепт «электрогрузовика» Toyota Hilux Revo BEV, который был представлен в Таиланде в конце прошлого года (презентация прошла в рамках мероприятия, посвященного 60-летию работы японской компании в стране). Подробностей о «начинке» нет. Тогда сообщалось, что «озеленение» местной линейки Toyota начнётся с этого сегмента.

На фото: салон концепта Toyota Hilux Revo BEV

Пока что Тойота готова предложить европейцам слегка «позеленевший» Hilux. Мягкогибридная версия пикапа для старосветского рынка дебютировала в начале текущего месяца. В основе его установки лежит 204-сильный турбодизель объёмом 2,8 литра (максимальный крутящий момент – 500 Нм), работающий в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором (16 л.с., 65 Нм). В состав установки ещё входит буферная литий-ионная батарея, расположенная под задним сиденьем (она запасает электроэнергию, которую стартер-генератор вырабатывает при торможении автомобиля и движении накатом).

На фото: актуальный пикап Toyota Hilux Hybrid Invincible

Не исключено, что Toyota сначала сделает Hilux обычным или подключаемым гибридом, а уже потом всерьёз задумается о полностью электрической версии. Так что если такая модификация модели и появится, то, скорее всего, не в ближайшие несколько лет.

Отметим, в целом японский производитель интересуется сегментом электрических пикапов: к примеру, на выставку Japan Mobility компания привезла грузовичок Toyota EPU с полностью электрической «начинкой», правда, подробностей о ней пока нет. Длина этого шоу-кара составляет 5070 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1710 мм; расстояние между осями равно 3350 мм.

На фото: салон Toyota Hilux Hybrid Invincible

Напомним, в прошлом году в Таиланде наряду с Hilux Revo BEV был представлен ещё концепт грузовичка Toyota IMV 0. На его основе уже была создана серийная версия, получившая название Hilux Champ. Эта доступная по цене «рабочая лошадка», дебютировавшая в конце прошлого месяца, пока что предлагается только с бензиновыми и дизельными двигателями, задним приводом и однорядной кабиной.

пикап авторынок слухи новинки Европа Toyota Toyota Hilux

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Масл кар Самые злые масл-кары: Pontiac Catalina Super Duty и Chevrolet Impala Z11 В далеком 2015 году мы начали серию рассказов о самых мощных представителях золотой эпохи американских масл-каров, которые только можно было обменять на деньги прямо в автосалоне. Первую час... 191 0 0 14.12.2023
Статьи / Интервью Игорь Новокшонов, AGR Automotive Group: «Avatr 11 предлагает новый опыт взаимодействия с автомобилем» Тренд на премиальные электромобили набирает популярность, эти автомобили на дорогах уже невозможно не заметить. AGR Automotive Group – единственная на рынке компания, реализующая комплексную... 725 1 4 13.12.2023
Статьи / Ремонт и обслуживание Дым, канистра, фильтр: как понять при осмотре машины, что её мотор ест масло Покупка автомобиля сегодня – дело очень дорогое и чрезвычайно хлопотное. Оно и понятно: цены у нас сейчас ненормальные, с хорошими машинами владельцы расставаться нынче не спешат, а вот от п... 1569 1 2 13.12.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26644 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21984 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20894 10 0 08.08.2023
Change privacy settings