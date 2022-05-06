Toyota готовит новинку для европейского рынка: первое изображение bZ3

Продажи автомобилей марки Toyota на старосветском рынке растут с 2014 года: за прошедшее время «минус» был зафиксирован лишь единожды, по итогам кризисного 2020-го – тогда старосветские дилеры реализовали 641 597 экземпляров (на 12,1% меньше, чем в 2019-ом). В прошлом году бренд вернулся к положительной динамике: европейцы купили 687 160 машин (на 7,1% больше, чем в предыдущем году). Напомним, японская марка следует мировым тенденциям и активно вкладывается в развитие собственных электрокаров.



На фото: Toyota bZ4X

Напомним, у Тойоты есть отдельный проект по разработке «зелёных» машин – bZ, что расшифровывается как «beyond Zero» (название является отсылкой к транспорту с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу). Компания уже презентовала первенца проекта, им стал кроссовер Toyota bZ4X (у него есть «близнец» – Subaru Solterra). «Батарейный» SUV по габаритам сравним с актуальным RAV4. Модель совсем скоро должна выйти на европейский рынок, цены станут известны уже в ближайшие недели.



По плану компании, к 2030 году будет выпущено уже около тридцати моделей с нулевым уровнем выбросов: они появятся на рынках стран Европы, Азии и в США. Кстати, весной 2021 года стало известно о том, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в американский патентный орган. В списке перечислены следующие названия: bZ1, bZ2, bZ2X, bZ3, bZ4 и bZ5.



Не исключено, что в относительно скором будущем Toyota представит очередную новинку, роль которой исполнит компактный пятидверный хэтчбек. Такому автомобилю могут дать имя bZ3. Официальной информации о том, как будет выглядеть будущая модель, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, электрокар получит светодиодную головную оптику изогнутой узкой формы, небольшую заглушку на месте традиционной решётки радиатора, выштамповки на покатом капоте, крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, а также контрастные декоративные элементы с «противотуманками» по бокам. По периметру кузова можно заметить обвес из некрашеного пластика. Ожидается, что у новинки будет просторный салон, других подробностей пока нет.



Рендер Toyota bZ3

В основу Toyota bZ3 ляжет модульная электромобильная платформа e-TGNA. По предварительной информации, технику «пятидверка» разделит с bZ4X. Напомним, базовая переднеприводная версия «зелёного» кроссовера Toyota bZ4X оснащается 204-сильным электродвигателем, тогда как полноприводная модификация получила двухмоторную установку (по одному на ось), у каждого мощность равна 109 л.с. Совокупная отдача этой системы составляет 218 л.с. Тяговая батарея, вероятно, будет такой же, как у bZ4X – ёмкостью 71,4 кВт*ч. Напомним, у паркетника запас хода – 500 и 460 км в зависимости от версии (расчёт вели по циклу WLTP).

Предполагается, что Toyota bZ3 сможет составить конкуренцию пятидверному хэтчбеку Volkswagen ID.3. Его показатель продаж в Европе за первый полный год (2021-ый) составил 72 723 экземпляра. Однако в текущем году у хэтчбека зафиксирован ощутимый «минус»: по итогам первого квартала клиенты купили ‭8353 шт., что на 30,3% меньше, чем в январе-марте 2021-го.

