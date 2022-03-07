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  • Toyota готовит новый маленький кроссовер: первое изображение BZ2

Toyota готовит новый маленький кроссовер: первое изображение BZ2

07.03.2022 444 0 2

Предполагается, что паркетник японской марки станет «зелёной» альтернативой Yaris Cross. Предполагается, что модель появится в середине текущего десятилетия.

 

Дела Toyota в Европе в целом идут неплохо: продажи автомобилей японского бренда растут с 2014 года. С тех пор «минус» был зафиксирован лишь единожды, по итогам «ковидного» 2020-го, когда старосветские дилеры реализовали 641 597 экземпляров (на 12,1% меньше, чем годом ранее). В 2021 году бренд вернулся к положительной динамике: клиенты купили 687 160 единиц, что на 7,1% больше, чем в предыдущем году. Сейчас бренд продолжает следовать собственной стратегии развития и разрабатывает новые модели, в том числе, полностью электрические.

На фото: Toyota bZ4X
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На фото: Toyota bZ4X
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У компании Toyota есть проект по разработке электрокаров, он получил название bZ (Beyond Zero), что является отсылкой к транспорту с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Первенцем, выпущенным в рамках этого проекта, стал кроссовер Toyota bZ4X (у него есть «брат» от Subaru – Solterra). Этот SUV по габаритам сравним с актуальным кроссовером RAV4. Модель пока не поступила в продажу, ожидается, что машины доберутся до дилеров в середине 2022 года.

На фото: салон Toyota bZ4X

Ранее в компании сообщали, что к 2030 году выпустят около тридцати моделей с нулевым уровнем выбросов: они будут предназначены для рынков Европы, Азии и США. Напомним, весной прошлого года стало известно о том, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в американский патентный орган. В списке числились такие названия как BZ1, BZ2, BZ2X, BZ3, BZ4, BZ4X и BZ5. Предполагается, что варианты с «иском» будут иметь полный привод.

На фото: Toyota Yaris Cross
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На фото: Toyota Yaris Cross
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Предполагается, что Toyota BZ2 станет одним из небольших кроссоверов, по габаритам такой автомобиль можно будет сравнить с Yaris Cross. Не исключено, что новинка окажется полностью электрической альтернативой указанной модели. Официальной информации о том, как будет выглядеть такой SUV, пока нет. Свой вариант внешности BZ2 предложил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, дизайн новинки будет перекликаться с уже представленным кроссовером Toyota bZ4X. Предполагается, что он получит «угловатый» кузов, обилие резких линий, необычную головную оптику С-образной формы. Ожидается, что яркая внешность позволит паркетнику выделиться в B-сегменте среди конкурентов.

Рендер Toyota bZ2

По предварительным данным, такой кроссовер bZ2 получит в основу электромобильную платформу e-TGNA (разработана совместно с Subaru). По сравнению с Toyota Yaris Cross, у автомобиля будет больше внутреннего пространства. Ёмкость тяговой батареи новинки пока не раскрывается, но ожидаемый запас хода на одной зарядке может составить 400 км.

Ожидаются версии нового «электропаркетника» как с передним, так с полным приводом (вероятно, будет использоваться имя BZ2X). Какая мощность будет у «начинки» новой модели, пока не известно. Напомним, у базовой переднеприводной версии уже представленного серийного Toyota bZ4X один 204-сильный электромотор. А у полноприводной модификации два электромотора (по одному на каждой оси), у каждого мощность равна 109 л.с. Совокупная отдача этой силовой установки составляет 218 л.с.

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