Toyota готовит пару новинок и дразнит тизерами кроссовера и спорткара

Японские компании продолжают подготовку к Japan Mobility Show – мероприятию, на котором они смогут продемонстрировать собственные недавние разработки в сферах автомобильного дизайна и технологий. Свои новинки планирует представить и Toyota: в частности, в роли экспонатов выступят концепты спорткара FT-Se и кроссовера FT-3e. Известно, что оба шоу-кара получили полностью электрическую начинку.

Тизер концепта FT-Se

«Живая» премьера пройдёт в рамках выставки в Токио, а пока что японский производитель решил подразнить поклонников марки несколькими тизерами этих концептов. Судя по опубликованным кадрам, Toyota FT-Se представляет собой двухдверный спортивный автомобиль, разработкой которого занималось подразделение GR. В компании отметили, что создатели этого «горячего» спорткара использовали тот опыт, который был накоплен Gazoo Racing в автоспорте за последние несколько лет.



Судя по тизерам, FT-Se не похожа на выпускаемые сейчас GR 86 и Supra. Концептуальная двухдверка с ярким оранжевым кузовом имеет рельефные формы, расширенные колёсные арки, покатую прозрачную крышу и большие колёсные диски, обутые в низкопрофильную резину. Ещё у этого шоу-кара большой чёрный воздухозаборник сзади, фонари в виде узких полос, эмблема GR на кромке крышки багажника со спойлером, а ещё выдвижные дверные ручки и небольшие традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами. Оформление передней части Toyota FT-Se в компании пока не раскрыли.



Салон спорткара на тизерах видно частично. Через стекло можно рассмотреть большой дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов, штурвал, заменивший традиционное рулевое колесо, а по бокам от водителя расположены дополнительные тачскрины с собственным функционалом. В компании не рассказали ничего о «начинке» двухдверки, отметили лишь, что при создании концепта разработчики опирались на «стабильность в управлении и аэродинамические характеристики».

Тизер концепта Toyota FT-3e

Вторым экспонатом бренда на выставке Japan Mobility станет концептуальный кроссовер Toyota FT-3e. На тизерах виден SUV с кузовом угловатой формы, обвесом по периметру, созданным из глянцевого чёрного пластика, большим спойлером на верхней части багажной двери, а также сильно наклонённым задним стеклом. Шоу-кар снабдили светодиодными задними фонарями в виде полосы, которая проходит от одного заднего крыла до другого через всю ширину кормы.



В компании подчеркнули, что внешние линии Toyota FT-3e были созданы «максимально простыми». Ещё концепт получил светодиоды, которые расположены в районе дверей, они могут отображать уровень заряда батареи электрического кроссовера, а также температуру и качество воздуха в салоне. Информацию о технике производитель так же не рассекретил.



Напомним, одной из разработок Toyota является внедорожник, который станет преемником FJ Cruiser. По предварительным данным, эта новинка может получить имя Land Hopper. Не исключено, что у модели будут версии как с полностью электрической «начинкой», так и с гибридными установками и даже с традиционным бензиновым ДВС.