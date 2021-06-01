Toyota готовится представить Land Cruiser 300: тизер и дата премьеры нового внедорожника

Компания Toyota выпускает актуальный внедорожник Land Cruiser 200 с 2007 года: за это время автомобиль пережил пару рестайлингов, а теперь японский производитель готовит новое поколение модели. Ожидалось, что премьера Land Cruiser 300 пройдёт либо 31 мая, либо 1 июня, но сегодня в Сети появился только тизер будущей новинки и рассекречена дата онлайн-дебюта – 9 июня 2021 года.



Опубликованный российским офисом Toyota видеооролик совсем короткий (продолжительность – шесть секунд), однако в нём, помимо даты премьеры, успела мелькнуть крупная фирменная решётка радиатора с горизонтальными планками и логотипом бренда. Не исключено, что в ближайшие дни компания успеет подразнить поклонников модели и другими официальными тизерами нового внедорожника.

Напомним, этой весной в Сети оказались неофициальные фотографии глобального флагманского внедорожника Toyota нового поколения, а позднее на основании этих снимков дизайнер Kolesa.ru предположил, как будет выглядеть Land Cruiser 300.



Рендер Toyota Land Cruiser 300

Так, ожидается, что у автомобиля увеличенная радиаторная решётка и новые полностью светодиодные фары с оригинальной Т-образной графикой ходовых огней. Подоконная линия, вероятно, стала восходящей за задними дверями, а задние боковые окна оказались немного скошенными сверху. Судя по всему, боковые зеркала установили на ножки, которые крепятся к передним дверям, а не к оконному основанию (аналогичное решение применяется на кроссоверах RAV4 и Highlander).



Скорее всего, корму нового внедорожника Toyota украсили новыми L-образными фонарями, которые получили более узкую форму. По предварительным данным, у новинки увеличенная до 2900 мм колёсная база: то есть её размер на 50 мм больше по сравнению с нынешней.

Как стало известно ранее, рамный внедорожник переехал на платформу TNGA-F, из моторной гаммы исчез восьмицилиндровый атмосферный двигатель объёмом 4,6 литра. По предварительным данным, линейку новинки составляют бензиновая «турбошестёрка» объёмом 3,5 литра с отдачей в 415 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм), а также 306-сильный дизельный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,3 литра (700 Нм). В пару к обоим вариантам предлагается только десятиступенчатый «автомат».



На фото: актуальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 (версия для РФ)

В числе отличий топовой версии модели увеличенная на 20 мм длина – 4985 мм. Также у такой версии будет множество хромированных элементов в оформлении, колёсные диски большего размера, дополнительные тачскрины в салоне, четырёхзонный климат-контроль, а также аудиосистема с 14 динамиками.

Новый рамный внедорожник Toyota доберётся и до российского рынка, цены станут известны позже. Отметим, согласно официальному сайту бренда, стоимость актуальной версии Land Cruiser 200 на нашем рынке стартует с отметки 5 412 000 рублей.

