Toyota Hilux и Land Cruiser Prado успешно завершили масштабную «зимнюю» экспедицию

Маршрут прошёл через два полюса холода и наиболее труднодоступные поселения Якутской области в условиях аномально низких температур.

Первая в мире автомобильная экспедиция на Новосибирские острова успешно завершилась 6 марта 2021-го. Маршрут экстремального путешествия пролегал по льду Северного Ледовитого океана. Первыми гражданскими автомобилями, которые преодолели этот сложный путь, стали пикап Toyota Hilux и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.



Участниками экспедиции «Через полюс холода» стали шестеро исследователей, руководителем группы стал известный путешественник Богдан Булычев. В качестве транспорта, как мы уже упомянули, были выбраны Toyota Hilux и Land Cruiser Prado. Эти автомобили имеют мощную раму и надёжные силовые агрегаты, способные выдерживать серьёзные нагрузки в экстремальных условиях. Так, маршрут экспедиции проходил по местам, где температура доходила до минус 64 градусов (по Цельсию).



Пикап и внедорожник перед экспедицией прошли дополнительную подготовку в исландском ателье Arctic Trucks. Чтобы машины чувствовали себя уверенно на арктическом бездорожье, их оснастили двойными стёклами и дополнительными обогревателями. При этом базовые колёса заменили 38-дюймовыми зимними шинами c типоразмером 405/70 R15, а под запасные колёса сделали специальные держатели.



Стандартную топливную систему Hilux дополнили баками общим объёмом 400 литров. Также автомобили получили усиленную подвеску и стальную защиту двигателей, коробок передач, топливных баков; в список оборудования вошли лебёдки и дополнительный головной свет. На крыше внедорожника установили модуль с палаткой с обогревом. С целью максимально повысить автономность, в салоны машин добавили термопоты для нагрева воды, мультиварку для приготовления горячей еды и кофемашину.



Как рассказал руководитель экспедиции Богдан Булычев, до Новосибирских островов исследователи шли по льдам океана по маршруту экспедиции барона Толля. «Ключевые узлы и агрегаты автомобилей проявили себя на отлично, несмотря на аномальные морозы минус 50–58 градусов по Цельсию, которые стояли в Якутии несколько месяцев», — комментирует он.



Старт экстремальному путешествию был дан на центральной площади города Якутска 25 января. Маршрут включил в себя полюса холода Оймякон и Верхоянск, а также старинные посёлки Казачье и Усть-Янск. Toyota Hilux и Land Cruiser Prado добрались до самого труднодоступного в Якутии села Юкагир, а после двигались по Северному Ледовитому океану до Новосибирских островов. Обратный путь пролегал по льду моря Лаптевых на северо-восток Якутии через города Русское Устье, Походск и Зашиверск. Затем участники экспедиции проехали по зимнику, идущему по реке Индигирка через город Магадан к финишу в Якутске. В итоге протяжённость маршрута составила порядка 10 тыс. км, из них около 8 тыс. км прошли по северным дорогам и зимникам, ещё 2 тыс. км пришлись на абсолютное бездорожье.



Стоит отметить, что из-за низких температур двигатели машин работали практически постоянно. Несмотря на экстремальные погодные и дорожные условия, автомобили Toyota сумели выдержать все испытания: за время экспедиции участники не выявили ни одной серьёзной поломки у пикапа и внедорожника.

