Toyota может выделить Century в отдельный люксовый бренд

Новую роскошную модель – большой кроссовер – производитель представил в прошлом году. Теперь в компании думают избавить её от названия «материнской» марки.

Компания Toyota выпускает свой представительский седан Century с 1967 года, модель актуального третьего поколения появилась в 2018-м (теперь это Century Sedan); ещё есть вариант с открытым верхом. Кстати, эти автомобили официально представлены только на домашнем рынке. Однако в прошлом году японский производитель расширил семейство за счёт роскошного кроссовера, которому перешло имя Toyota Century – это автомобиль позиционируется как глобальный.

На фото: кроссовер Toyota Century

Предполагается, что роскошное семейство впоследствии может пополниться за счёт модификации SUV со сдвижной задней дверью (как у минивэнов), а также кросс-версии с открытым верхом. Теперь производитель задумался о том, чтобы выделить Century в отдельный бренд, об этом сообщает Forbs со ссылкой на неназванного топ-менеджера японской корпорации.



Стоит отметить, что у дебютировавшей в прошлом году глобальной новинки на кузове, колёсных дисках, на руле и приветственном экране информационно-развлекательной системы нет эмблемы Toyota. Её место занимает логотип Century, который выполнен в виде феникса. Кстати, этот фирменный знак остался практически неизменным с 1967 года, когда он украсил первые роскошные седаны.



На фото: логотип Century

Очевидно, окончательное решение по поводу «отселения» Century в отдельный бренд пока ещё не принято. Вероятно, в Японии такой шаг был бы оправданным, однако на других рынках, куда нацелился глобальный роскошный кроссовер – Китай, Ближний Восток, Европа и США – автомобиль под новой маркой «не на слуху» может потерять потенциальных покупателей из-за отсутствия узнаваемости.



Напомним, в основе кроссовера лежит тойотовская платформа TNGA-K, на этой же «тележке» базируются, к примеру, Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Toyota Century получил пружинную подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, шасси снабдили подруливающим механизмом задних колёс.



На фото: салон Toyota Century

Роскошный SUV оснастили установкой PHEV, в основе которой лежит расположенный поперечно бензиновый атмосферник 2GR-FXS V6 объёмом 3,5 литра. Он работает в тандеме с электромеханическим вариатором и отдельным электромотором, расположенным на задней оси, система полного привода называется E-Four. Совокупная отдача системы равна 412 л.с. Запас хода при движении только на электротяге составляет 69 км, батарея подзаряжается от розетки. В списке ездовых режимов числятся Eco, Normal, Sport, Custom и Rear Comfort.



Разработчики модели уделили особое внимание четырёхместному салону, а точнее второму ряду кресел с электроприводом, подогревом, вентиляцией и откидными подставками для ног. Задние кресла разделены тоннелем, на котором размещены два отдельных пульта для управления основными функциями. Между откидывающимися спинками находится холодильник, над головами пассажиров – стеклянная секция. Ещё для сидящих сзади предусмотрены отдельные дисплеи информационно-развлекательной системы.



Продажи кроссовера Toyota Century на домашнем рынке стартовали минувшей осенью. Согласно первоначальному плану продаж, компания намерена продавать примерно по 30 экземпляров в месяц. Цена стартует с отметки в 25 млн йен, что эквивалентно примерно 169,4 тыс. долларов по текущему курсу (или 15,02 млн рублей).

