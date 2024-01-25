Бизнес ×

Toyota может выделить Century в отдельный люксовый бренд

25.01.2024 105 0 0

Новую роскошную модель – большой кроссовер – производитель представил в прошлом году. Теперь в компании думают избавить её от названия «материнской» марки.

Компания Toyota выпускает свой представительский седан Century с 1967 года, модель актуального третьего поколения появилась в 2018-м (теперь это Century Sedan); ещё есть вариант с открытым верхом. Кстати, эти автомобили официально представлены только на домашнем рынке. Однако в прошлом году японский производитель расширил семейство за счёт роскошного кроссовера, которому перешло имя Toyota Century – это автомобиль позиционируется как глобальный.

На фото: кроссовер Toyota Century

Предполагается, что роскошное семейство впоследствии может пополниться за счёт модификации SUV со сдвижной задней дверью (как у минивэнов), а также кросс-версии с открытым верхом. Теперь производитель задумался о том, чтобы выделить Century в отдельный бренд, об этом сообщает Forbs со ссылкой на неназванного топ-менеджера японской корпорации.

Стоит отметить, что у дебютировавшей в прошлом году глобальной новинки на кузове, колёсных дисках, на руле и приветственном экране информационно-развлекательной системы нет эмблемы Toyota. Её место занимает логотип Century, который выполнен в виде феникса. Кстати, этот фирменный знак остался практически неизменным с 1967 года, когда он украсил первые роскошные седаны.

На фото: логотип Century

Очевидно, окончательное решение по поводу «отселения» Century в отдельный бренд пока ещё не принято. Вероятно, в Японии такой шаг был бы оправданным, однако на других рынках, куда нацелился глобальный роскошный кроссовер – Китай, Ближний Восток, Европа и США – автомобиль под новой маркой «не на слуху» может потерять потенциальных покупателей из-за отсутствия узнаваемости.

Напомним, в основе кроссовера лежит тойотовская платформа TNGA-K, на этой же «тележке» базируются, к примеру, Toyota Grand Highlander и Lexus TX. Toyota Century получил пружинную подвеску со стойками McPherson спереди и многорычажкой сзади, шасси снабдили подруливающим механизмом задних колёс.

На фото: салон Toyota Century

Роскошный SUV оснастили установкой PHEV, в основе которой лежит расположенный поперечно бензиновый атмосферник 2GR-FXS V6 объёмом 3,5 литра. Он работает в тандеме с электромеханическим вариатором и отдельным электромотором, расположенным на задней оси, система полного привода называется E-Four. Совокупная отдача системы равна 412 л.с. Запас хода при движении только на электротяге составляет 69 км, батарея подзаряжается от розетки. В списке ездовых режимов числятся Eco, Normal, Sport, Custom и Rear Comfort.

Разработчики модели уделили особое внимание четырёхместному салону, а точнее второму ряду кресел с электроприводом, подогревом, вентиляцией и откидными подставками для ног. Задние кресла разделены тоннелем, на котором размещены два отдельных пульта для управления основными функциями. Между откидывающимися спинками находится холодильник, над головами пассажиров – стеклянная секция. Ещё для сидящих сзади предусмотрены отдельные дисплеи информационно-развлекательной системы.

Продажи кроссовера Toyota Century на домашнем рынке стартовали минувшей осенью. Согласно первоначальному плану продаж, компания намерена продавать примерно по 30 экземпляров в месяц. Цена стартует с отметки в 25 млн йен, что эквивалентно примерно 169,4 тыс. долларов по текущему курсу (или 15,02 млн рублей).

кроссовер Япония авторынок новинки бизнес Toyota Toyota Century

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Спортивные авто Джон Хеннесси: от гаражного тюнинга к быстрейшим суперкарам планеты В начале 90-х Джон Хеннесси начинал с доработки своего собственного японского спорткара, а спустя два с небольшим десятилетия благодаря его стараниям невероятный Bugatti Veyron Supersport пе... 1319 0 0 24.01.2024
Статьи / Кольцевые гонки Всех догнали: как мы выступили в зимней гонке на вылет среди журналистов и блогеров Каждый автожурналист где-то глубоко внутри себя периодически находит гены Айртона Сенны, Себастьена Лёба или Криса Аткинсона, которые не дают ему спокойно жить и вызывают приступы непреодоли... 484 0 3 23.01.2024
Статьи / Ремонт и обслуживание Индекс воздушного фильтра: итоги 2023 года Почти всё есть, но дорого: примерно так можно кратко охарактеризовать ситуацию с расходниками и запчастями на российском рынке. Жизнь автомобилистам мог бы облегчить курс рубля, но успехов,... 390 0 0 22.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14074 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8365 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 7410 14 2 04.09.2023
Change privacy settings