Toyota наладит производство гибридного седана Corolla в США

19.11.2025 25 0 0

Японская компания намерена вложить 912 млн долларов в свои заводы, расположенные в штатах Западная Вирджиния, Кентукки, Миссисипи, Теннесси и Миссури. Эта сумма входит в недавно анонсированные инвестиции.

Японский производитель на прошлой неделе рассказал о запуске завода TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), который расположен рядом с городом Либерти (штат Северная Каролина, США). На его строительство компания потратила 13,9 млрд долларов, его задача – снабжать батареями выпускаемые в США гибридные модели, а также грядущий трёхрядный электромобиль (подробностей о нём, включая название, пока нет).

На фото: новый батарейный завод TBMNC, расположенный в Северной Каролине

Тогда же в Toyota рассказали о том, что намерены в течение ближайших пяти лет инвестировать в развитие бизнеса в США ещё 10 млрд долларов. Теперь стало известно, на что будут потрачены 912 млн долларов (менее 10% от общей суммы анонсированных вложений). Средства пойдут на «расширение производственного присутствия» японской компании в Штатах, при этом компания намерена сосредоточиться на гибридах.

Фото с завода Toyota в США

Большую часть средств – 453 млн долларов – получит предприятие Toyota, расположенное Буффало (штат Западная Вирджиния). Деньги пойдут на создание 80 новых рабочих мест, а также на увеличение объёма выпуска четырёхцилиндровых моторов, совместимых с гибридными установками, и коробок передач шестого поколения. Согласно плану компании, расширение производства начнётся в 2027 году.

Далее следует завод компании в Джорджтауне (штат Кентукки), которому достанутся 204,4 млн долларов. Здесь средства предназначены для 82 новых рабочих мест, а также для создания совершенно новой линии по обработке четырёхцилиндровых двигателей для гибридных систем. Она будет введена в эксплуатацию в том же 2027-м.

На фото: актуальный седан Toyota Corolla Hybrid

Ещё 125 млн долларов отойдут производственной площадке Toyota, которая расположена в Блю-Спрингс (штат Миссисипи). Известно, что деньги будут освоены в рамках подготовки и начала производства седана Corolla с гибридной силовой установкой. Она станет первой электрифицированной Короллой, которая будет собрана в США. Информации о сроках реализации этого проекта пока нет.

Предприятию японской компании, которое расположено в Джексоне (штат Теннесси), достанется 71,4 млн долларов. Средства позволят создать 33 новых рабочих места и три новые производственные линии, за счёт которых будет увеличено производство коробок передач и комплектующих для двигателей, используемых в гибридных установках автомобилей Toyota. Сообщается, что производство на новых линиях стартует в 2027 и 2028 годах, в итоге мощность удастся увеличить почти на 500 тыс. единиц в год.

Завод компании в городе Трой (штат Миссури) получит 57,1 млн долларов. Эти деньги пойдут на создание 57 новых рабочих мест, а также на запуск новой линии по производству головок цилиндров для моторов гибридных модификаций. Предполагается, что это увеличит объём производства более чем на 200 тыс. единиц в год. Старт работы над проектом здесь намечен на 2027-й.

Сейчас в американской линейке Toyota присутствует седан Corolla Hybrid. Его стартовый ценник в США составляет 24 575 долларов, что эквивалентно примерно 1,98 млн рублей по текущему курсу. За топовый вариант просят 28 940 долларов (около 2,33 млн рублей).

США Япония авторынок производство гибридные авто бизнес Toyota Toyota Corolla
