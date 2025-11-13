Toyota запустила батарейный завод в США и вложит ещё 10 млрд долларов в эту страну

Завод TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), расположенный недалеко от города Либерти в штате Северная Каролина, будет снабжать батареями гибридные модели американской сборки и будущий трёхрядный электромобиль, который также будет производиться в США. В строительство завода TBMNC японская компания вложила 13,9 млрд долларов. В течение ближайших пяти лет Toyota инвестирует в развитие бизнеса в США ещё 10 млрд долларов.

В то время как Ford, General Motors и Stellantis дружно пессимизируют свои электромобильные планы и замораживают строительство батарейных заводов в США, Toyota успешно запустила свой батарейный завод в Северной Каролине и с оптимизмом смотрит в будущее. Дело в том, что Тойоте батарейный завод нужен в основном для гибридов, с электромобилями японская компания всегда была очень осторожной и старалась не бежать впереди спроса. Сегодня очевидно, что это была верная стратегия.

Вместе с тем Toyota считается пионером гибридизации, на долю электрифицированных моделей приходится 42,5% её объёма продаж в США: за первые три квартала этого года здесь продано 892 408 электрифицированных машин марок Toyota и Lexus (+25,7% по сравнению с АППГ), из них электромобилей — 17 603 шт., остальное гибриды. Электромобили — это родственные кроссоверы Toyota bZ4X (после обновления — Toyota bZ) и Lexus RZ, их продажи в США сейчас падают. А вот в целом продажи брендов Toyota и Lexus в США растут: Toyota за первые три квартала реализовала 1 595 301 автомобиль (+7,7%), Lexus — 270 575 автомобилей (+9). В общем, гибриды продаются бойко, батареи для них теперь будет делать завод в Северной Каролине.

Завод TBMNC в штате Северная Каролина

TBMNC стал одиннадцатым заводом Toyota в США и первым батарейным заводом Toyota, расположенным за пределами Японии. Строительство началось в 2021 году, объём инвестиций составил 13,9 млрд долларов, это огромная сумма с учётом далеко не рекордной мощности — 30 ГВт·ч в год, но к 2030 года эта мощность будет увеличена в соответствии с потребностями рынка — земельный участок взяли с запасом, площадь объекта составляет 7,5 км2. Батареи здесь собираются на четырнадцати линиях, завод дал штату Северная Каролина 5100 новых рабочих мест. При заводе есть собственный детский сад, фитнес-центр и медицинский центр.

Объявление о том, что Toyota в течение пяти лет инвестирует в США ещё 10 млрд долларов — это настоящий подарок Дональду Трампу и его администрации, которые с помощью повышенных пошлин выкручивают руки автопроизводителям и заставляют их активнее локализовывать в США производство готовых машин и комплектующих для них. На что именно Toyota собирается потратить эти 10 млрд долларов, в пресс-релизе подробно не расписано, известно только, что часть денег пойдёт на освоение производства трёхрядного электромобиля (вероятно, кроссовера) — это будет первый электромобиль Toyota американского производства. Toyota bZ и Lexus RZ приходят в США из Японии.

С учётом этих 10 млрд долларов общий объём инвестиций компании Toyota в США с начала работы в этой стране составит без малого 60 млрд долларов.

