Toyota освежила свой бюджетный седан: Corolla получила скромные обновки и слегка подорожала

Четырёхдверка японской марки, предназначенная для американского рынка, обновилась до 2026 модельного года. Цены как «обычных», так и гибридных версий уже известны.

Актуальная Toyota Corolla двенадцатого поколения (с индексом E210) была представлена ещё в 2018 году, в частности, седан для американского рынка дебютировал в ноябре. Плановое обновление четырёхдверка пережила в 2022-м, а сейчас «штатное» подразделение японской компании рассказало об обновках для Corolla 2026 модельного года. Изменения коснулись списка комплектаций, салона и прайс-листа.

На фото: Toyota Corolla 2026 модельного года

Одним из изменений стало прекращение выпуска драйверской версии Corolla FX, которая появилась в Штатах летом 2024 года. Напомним, это исполнение отличалось за счёт спортивного декора, заниженной подвески и перенастроенного рулевого управления, но имело при этом стандартную технику. В списке комплектаций седлана 2026 модельного года варианта FX не числится.

Ещё в списке изменений иное оснащение у некоторых версий. Так, теперь исполнения LE и SE получили семидюймовый цифровой щиток приборов. Несмотря на то, что по современным меркам такой дисплей нельзя назвать большим, он всё-таки заметно крупнее по сравнению с экранчиком на 4,2 дюйма, который разделяет аналоговые шкалы у актуальных версий седана.

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Помимо этого, у следующей версии, Toyota Corolla XSE нового модельного года, на передней панели установлен центральный тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма. Он пришёл на смену семидюймовому сенсорному экрану, который положен нынешней четырёхдверке. Кстати, такой дисплей можно установить в том числе и в версию SE, но только за доплату.

В стандартное оборудование Corolla теперь входят мониторинг слепых зон, функция предупреждения о перекрестном движении сзади, а также комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0, который включает в динамический круиз-контроль с радаром, функции слежения за полосой движения, оповещения о выезде с полосы, ассистент рулевого управления, а также система предупреждения о столкновении с функцией обнаружения пешеходов.

На фото: Toyota Corolla Hybrid 2026 модельного года

Изменения не затронули технику седана Toyota Corolla, представленного на американском рынке. Так что под капотом четырёхдверки 2026 модельного года по-прежнему располагается 2,0-литровый четырехцилиндровый атмосферник, отдача которого составляет 171 л.с., а максимальный крутящий момент – 205 Нм. Этот двигатель работает в паре с вариатором.

Второй вариант оставшейся без изменений «начинки» – гибридная установка, в основе которой лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, работающий по циклу Аткинсона, идущий в комплекте с мотор-генераторами. У полноприводных версий есть также электромотор на задней оси. Совокупная отдача системы Toyota Corolla Hybrid равна 140 л.с. и 142 Нм. В пару положена коробка eCVT.

Стоимость «обычного» седана следующего модельного года подросла на 400 долларов, а гибридного – на 750 долларов. Стартовый ценник посвежевшей Toyota Corolla в Штатах составляет 22 725 долларов (эквивалентно примерно 1,81 млн рублей по текущему курсу), за Corolla Hybrid просят не менее 24 575 долларов (около 1,96 млн рублей), а покупка самой доступной полноприводной модификации обойдётся в 25 975 долларов (около 2,07 млн рублей).