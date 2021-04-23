Toyota планирует запустить «хот-хэтч» GR Corolla: мотор от GR Yaris, 300 л.с. и полный привод

«Заряженная» версия «пятидверки» может выйти на японский рынок уже в текущем году. Не исключено, что до Штатов она доберётся только в конце 2022-го – начале 2023-го.

Toyota Corolla является одним из самых востребованных автомобилей на мировом авторынке. Модель выпускается с 1966 года, за это время она сменила двенадцать поколений. Королла актуальной генерации продаётся с 2018 года. Она представлена в трёх типах кузова – седан, хэтчбек и универсал. Теперь стало известно, что у модели появится новая «горячая» версия, она получит прибавку в виде букв «GR» к названию.



На фото: хэтчбек Toyota Corolla (версия для США)

Напомним, указанные буквы – это сокращение от Gazoo Racing (подразделение Toyota, которое занимается выпуском «заряженных» версий). К примеру, в прошлом году был представлен трёхдверный «хот-хэтч» GR Yaris. Теперь «горячая версия» появится у пятидверного хэтчбека Corolla. Как сообщает японское издание CarSensor, в основу этой модификации разработчики взяли исполнение Corolla Sport, но при этом колёсные арки расширили, чтобы дать «заряженной» Королле более «агрессивную» внешность.



Также в числе изменений во внешности – вентиляционные отверстия в капоте, которые позволят дополнительно охлаждать двигатель во время движения. И, конечно же, шильдики с буквами GR – на кузове и крупном воздухозаборнике, который интегрирован в пересмотренный передний бампер. Информации о салоне новинки пока нет, вероятно, изменения заключаются в «спортивных» элементах декора.



По данным издания, под капотом Toyota GR Corolla располагается тот же турбомотор, которым оснащается GR Yaris – рядный трёхцилиндровый G16E-GTS объёмом 1,6 литра. Предполагается, что мотор форсировали с 272 л.с. до 300 л.с. Изменился ли максимальный крутящий момент, пока не ясно, у «заряженного» Яриса он составляет 370 Нм. В пару к двигателю предложат шестиступенчатую механическую коробку передач.

Ожидается, что привод у такой Короллы будет полным. Вероятно, речь идёт о той же системе GR-Four, что и у GR Yaris. При обычном режиме движения крутящий момент распределяется в пропорции 60:40, в спортивном режиме – 30:70, в режиме Track – 50:50. Динамические характеристики новинки пока не рассекречены. Отметим, трёхдверный «хот-хэтч» с 272-сильным мотором набирает первую «сотню» менее, чем за 5,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 230 км/ч.



На фото: хэтчбек Toyota Corolla Sport (версия для Японии) 1 / 2 На фото: хэтчбек Toyota Corolla Sport (версия для Японии) 2 / 2

Ориентировочный стартовый ценник Toyota GR Corolla уже есть: сообщается, что за него в Японии попросят не менее 3,5 млн иен (эквивалентно примерно 2,48 млн рублей по текущему курсу). При этом стоимость GR Yaris в комплектации RZ стартует с отметки 3,96 млн иен (около 2,8 млн рублей). Напомним, у Яриса есть ещё базовая версия – RS: она оснащается тем же мотором, что и стандартный Yaris – 1,5-литровым «атмосферником» M15A Dynamic Force с отдачей в 120 л.с. (145 Нм). В пару к нему идёт CVT.

Ожидается, что на домашнем рынке «горячий» пятидверный хэтчбек появится до конца текущего года. На американский рынок, в отличие от GR Yaris, новинка всё-таки может выйти, но, предположительно не раньше конца 2022-го – начала 2023 года. Кстати, в Японии ожидается ещё и GR-версия универсала Corolla, которую, по предварительным данным, оснастят гибридной установкой, в основу которой ляжет 2,0-литровый мотор.

