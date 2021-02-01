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  • Toyota подключает автомобили в РФ: нашим водителям доступны новые телематические сервисы

Toyota подключает автомобили в РФ: нашим водителям доступны новые телематические сервисы

01.02.2021 86 0 0

Новая система сможет информировать владельцев Toyota и Lexus о месторасположении и состоянии автомобилей с помощью смартфонов.

 

Российский офис компании Тойота сообщает клиентам о том, что теперь на нашем рынке доступны подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services. Как пояснили в компании, подключенный автомобиль «объединяет возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных». Такая система позволит клиентам постоянно следить за своими машинами, их техническим состоянием, а также быть на связи с официальными дилерами японских брендов и с экстренными службами.

Новые функции Toyota и Lexus Connected Services станут следующим шагом на пути к полной цифровизации, возможности дистанционного управления и свободного обмена информацией между автомобилем и персональными гаджетами собственников машин. В основе работы подключенного автомобиля лежит штатный модуль передачи данных со встроенной сим-картой. В местном офисе подчеркнули, что владельцы подключенных Тойот получат самый широкий набор функций Toyota Connected Services среди массовых брендов.

Клиентам на протяжении первого года использования новых функций Toyota и Lexus Connected Services предоставят возможность организовать в автомобиле точку доступа Wi-Fi с предоплаченным ежемесячным трафиком в размере 10 гигабайт.

На фото: Lexus ES

Для того, чтобы управлять всеми функциями подключённого автомобиля, владельцам Toyota и Lexus нужно установить специальные приложения MyT и Lexus Link. Они доступны App Store и Google Play, платить за скачивание не нужно.

Владельцы автомобилей с новыми телематическими сервисами смогут самостоятельно управлять раздачей трафика (для этого, как и при работе с обычным роутером, нужно менять характеристики и пароль), а также контролировать список подключённых гаджетов. Также с помощью личного кабинета клиент сможет пополнять интернет-трафик в предоплаченном месячном пакете (в случае, если он закончится), а также продлевать действие услуги после того, как первый год эксплуатации завершится. Важно отметить, что объём трафика для нужд телематики останется безлимитным, это значит, что автомобиль в любой ситуации будет на связи.

Беспокоиться о том, что сведения о подключённых автомобилях попадут не в те руки, не надо. Дело в том, что передача всех данных от автомобиля в облако осуществляется в зашифрованном виде по защищенному каналу. Так что их передача третьим лицам исключена, а за сохранность информации отвечает напрямую компания Toyota.

Подключённый автомобиль сможет выполнять несколько функций: сервисы подскажут, где находится автомобиль (на смартфон придёт точное месторасположение на карте); проследят за зарядом аккумулятора; сохранят и позволят изучить историю поездок и анализ данных; а благодаря планированию маршрута можно продумать поездку заранее и из дома импортировать данные непосредственно в навигационную систему автомобиля. Помимо этого, с помощью функции «Техническое обслуживание» клиент сможет узнать пробег до следующего ТО и записаться на сервис; «Финансовые услуги» ознакомят автовладельца с соответствующими инструментами Тойоты в РФ. Также в списке есть «Аварийный ассистент», регистрирующий все столкновения, и функция «Напоминания», позволяющие создавать заметки об истории обслуживания машины, о дате смены резины, об оплате транспортного налога или оставшемся сроке гарантии.

На фото: Toyota RAV4

Первым подключённым автомобилем среди модельного ряда Lexus стал бизнес-седан ES, а среди Toyota – RAV4 (в версии Style). Отметим, по итогам прошлого года этот кроссовер остался одним из самых популярных автомобилей в РФ: с результатом 36 433 шт. он вошёл в первую десятку. Причём эта модель из немногих, показавших положительную динамику по итогам сложного 2020-го, как мы сообщали ранее, годовой прирост у RAV4 составил 19%.

Россия авторынок бизнес авто и технологии Toyota Toyota RAV 4 Lexus Lexus ES

 

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