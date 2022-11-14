Toyota Prius пятого поколения: новое изображение и первые подробности

Силуэт некой новой модели появился на японском сайте Тойоты в минувшую среду, и местные СМИ сразу же предположили, что к дебюту готовится гибрид Prius следующего, уже пятого поколения. Пару дней спустя сама компания официально подтвердила: да, это Приус; тогда же Toyota опубликовала еще один тизер – уже с «личиком». И вот очередная картинка: на этот раз засвечена корма. Ну и напомним, что «четвертый» гибрид в строю с 2015 года, в 2016-м к «обычному» Приусу присоединился подзаряжаемый Prius Prime со своим дизайном (в Японии такая «пятидверка» носит приставку PHV). Рестайлинг версия HEV пережила в 2018 году (облик подзаряжаемого гибрида менять не стали).

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Судя по изображениям, Toyota Prius останется лифтбеком. Но дизайн, конечно, будет иным: внешность сделают в новом фирменном стиле марки, который уже примерили электрокары bZ4X и bZ3, а также Crown последнего поколения. Особенности – необычная головная оптика и задние фонари в виде единой плашки (в случае со следующим Prius и Crown – в виде тонкой полоски).



Характеристики производитель пока держит в секрете. Между тем некоторые японские профильные медиа уже дали кое-какие вводные. Так, по неофициальным данным, Prius сохранит платформу GA-C, созданную в рамках архитектуры TNGA (к слову, предыдущий лифтбек был первой моделью Тойоты, базирующейся на этой архитектуре). При этом гибрид вроде бы станет крупнее предшественника (длина уходящего стандартного Prius HEV равна 4575 мм, версии PHEV – 4645 мм, колесная база едина для обеих модификаций – 2700 мм).



Toyota Prius HEV и PHEV уходящего поколения 1 / 5 Toyota Prius HEV и PHEV уходящего поколения 2 / 5 Toyota Prius HEV и PHEV уходящего поколения 3 / 5 Toyota Prius HEV и PHEV уходящего поколения 4 / 5 Toyota Prius HEV и PHEV уходящего поколения 5 / 5

Самому доступному Приусу якобы оставят установку на основе «атмосферника» 1.8 (в японской спецификации мотор выдает 98 л.с.). У версий подороже, по информации японцев, будет установка на основе атмосферного двигателя 2.0 (отдача пока неизвестна). Причем двухлитровым мотором будут оснащать как «обычный» лифтбек, так и подзаряжаемый гибрид. Останется и электрический полный привод (с отдельным двигателем на задней оси). А вот будут ли версии HEV и PHEV иметь разную внешность (как сейчас) – не уточняется.



Полноценную премьеру Toyota Prius нового поколения справит уже 16 ноября.