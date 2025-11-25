Авторынок ×
  • Toyota Probox получил обновки: в их числе иной руль и новый экран в приборном щитке

Toyota Probox получил обновки: в их числе иной руль и новый экран в приборном щитке

25.11.2025 146 0 0

Визуально устаревший универсал японской марки, предназначенный для домашнего рынка, получил изменения только в салоне и списке оснащения. Внешность осталась прежней.

Компания Toyota выпускает универсал под названием Probox с 2002 года. Модель второго поколения, которая сменила внутризаводской индекс с XP50 на XP160, дебютировала в 2014-м. Гибридные модификации появились в линейке «сарая» в конце 2018-го. Теперь в пресс-службе японского производителя рассказали об обновках, которые достались пятидверке, предназначенной для домашнего рынка.

На фото: щиток приборов посвежевшего универсала Toyota Probox

Внешний вид универсала можно назвать устаревшим, тем не менее, нынешние обновки совершенно не коснулись экстерьера. Зато они затронули салон Toyota Probox: ему досталось новое рулевое колесо с физическими кнопками, а также приборная панель с дисплеем диагональю 4,2-дюйма (входит в стандартное оснащение для всех версий). Ещё в списке модернизированное кресло водителя, опционально предлагаются новые чехлы для всех сидений.

На фото: кнопки на руле посвежевшего универсала Toyota Probox

​Ещё в списке обновок для универсала есть салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения. За доплату в это зеркало можно интегрировать дополнительный дисплей, отображающий либо вид с камеры на корме, либо «картинку» навигационной системы.

1 / 2
2 / 2

Помимо этого, посвежевшему Toyota Probox достался расширенный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, у функции Pre-Crash Safety теперь более широкая зона обнаружения, она включает в себя мотоциклы (в дневное время), а также автомобили, пешеходов и велосипедистов. Система помогает избегать столкновений или же минимизировать ущерб.

На фото: чехлы на сидения в салоне посвежевшего универсала Toyota Probox

Комплекс систем безопасности прогнозирует риски, связанные с дорожной ситуацией, а также контролирует рулевое управление и торможение, если необходимо предотвратить чрезмерное сближение с пешеходами, велосипедистами и припаркованными машинами. Ещё есть функция замедления перед поворотами и при приближении к движущимся впереди автомобилям.

«Начинка» осталась прежней. Toyota Probox по-прежнему предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором серии 1NZ-FE, его отдача составляет 109 л.с., максимальный крутящий момент – 136 Нм. Ещё модель доступна с гибридной установкой, в основе которой лежит атмосферник 1NZ-FXE такого же объёма (73 л.с., 111 Нм), работающий в тандеме с 61-сильным электродвигателем (169 Нм) и электромеханическим вариатором. Совокупная мощность равна 100 л.с.

На фото: Toyota Probox

Посвежевший универсал поступил в продажу на японском рынке сегодня, 25 ноября 2025 года. Цены такого Toyota Probox уже известны. За стартовый вариант с ДВС просят 1 918 400 иен (эквивалентно примерно 967,3 тыс. рублей по текущему курсу), покупка топового исполнения с аналогичным мотором обойдётся в 2 149 400 иен (около 1,08 млн рублей). Стоимость гибрида варьируется в диапазоне от 2 038 300 до 2 261 600 иен (около 1,03 – 1,14 млн рублей).

универсал Япония авторынок Toyota
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 770 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2142 3 0 24.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили быстро теряют в цене Стоны о том, что купить «китайца» проще, чем продать его потом на вторичном рынке, слышны не только из каждого утюга, но и из любого другого бытового прибора. И вроде бы отчасти это даже пох... 1449 7 1 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48030 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17031 14 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16056 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
33 Skoda Octavia A7 с пробегом: ржавые пороги, дыры в дверях и комфортный...
11 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
7 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
Новые комментарии
Change privacy settings