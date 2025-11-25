Toyota Probox получил обновки: в их числе иной руль и новый экран в приборном щитке

Компания Toyota выпускает универсал под названием Probox с 2002 года. Модель второго поколения, которая сменила внутризаводской индекс с XP50 на XP160, дебютировала в 2014-м. Гибридные модификации появились в линейке «сарая» в конце 2018-го. Теперь в пресс-службе японского производителя рассказали об обновках, которые достались пятидверке, предназначенной для домашнего рынка.

На фото: щиток приборов посвежевшего универсала Toyota Probox

Внешний вид универсала можно назвать устаревшим, тем не менее, нынешние обновки совершенно не коснулись экстерьера. Зато они затронули салон Toyota Probox: ему досталось новое рулевое колесо с физическими кнопками, а также приборная панель с дисплеем диагональю 4,2-дюйма (входит в стандартное оснащение для всех версий). Ещё в списке модернизированное кресло водителя, опционально предлагаются новые чехлы для всех сидений.

На фото: кнопки на руле посвежевшего универсала Toyota Probox

​Ещё в списке обновок для универсала есть салонное зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения. За доплату в это зеркало можно интегрировать дополнительный дисплей, отображающий либо вид с камеры на корме, либо «картинку» навигационной системы.

Помимо этого, посвежевшему Toyota Probox достался расширенный комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense. Так, у функции Pre-Crash Safety теперь более широкая зона обнаружения, она включает в себя мотоциклы (в дневное время), а также автомобили, пешеходов и велосипедистов. Система помогает избегать столкновений или же минимизировать ущерб.

На фото: чехлы на сидения в салоне посвежевшего универсала Toyota Probox

Комплекс систем безопасности прогнозирует риски, связанные с дорожной ситуацией, а также контролирует рулевое управление и торможение, если необходимо предотвратить чрезмерное сближение с пешеходами, велосипедистами и припаркованными машинами. Ещё есть функция замедления перед поворотами и при приближении к движущимся впереди автомобилям.

«Начинка» осталась прежней. Toyota Probox по-прежнему предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором серии 1NZ-FE, его отдача составляет 109 л.с., максимальный крутящий момент – 136 Нм. Ещё модель доступна с гибридной установкой, в основе которой лежит атмосферник 1NZ-FXE такого же объёма (73 л.с., 111 Нм), работающий в тандеме с 61-сильным электродвигателем (169 Нм) и электромеханическим вариатором. Совокупная мощность равна 100 л.с.

На фото: Toyota Probox

Посвежевший универсал поступил в продажу на японском рынке сегодня, 25 ноября 2025 года. Цены такого Toyota Probox уже известны. За стартовый вариант с ДВС просят 1 918 400 иен (эквивалентно примерно 967,3 тыс. рублей по текущему курсу), покупка топового исполнения с аналогичным мотором обойдётся в 2 149 400 иен (около 1,08 млн рублей). Стоимость гибрида варьируется в диапазоне от 2 038 300 до 2 261 600 иен (около 1,03 – 1,14 млн рублей).