Toyota прогревает Ле-Ман жидким водородом: представлен спортпрототип GR LH2 Racing

Накануне очередного ежегодного суточного марафона в Ле-Мане компания Toyota решила ещё раз подчеркнуть свои компетенции в области водородных силовых установок и привезла на легендарный автодром Circuit de la Sarthe опытный спортпрототип Toyota GR LH2 Racing Concept, работающий на жидком водороде.

Toyota участвует в 24-часовом марафоне в Ле-Мане с 1985 года, но успеха ей пришлось ждать долго: первая победа случилась в 2018 году, затем были ещё четыре победы подряд — в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Последние две победы были завоёваны на актуальных спортпрототипах Toyota GR010 Hybrid класса Hypercar. В 2023 году в Ле-Ман вернулась Ferrari и выиграла гонку, в 2024 году победа в Ле-Мане также досталась итальянской команде, но, что характерно, и в ﻿2023-м, и в 2024-м году команда Toyota Gazoo Racing завоевала второе место.

Toyota GR LH2 Racing Concept

В этом году Toyota Gazoo Racing выставила в Ле-Мане очередную итерацию болидов Toyota GR010 Hybrid — в гонке будут участвовать две машины, одна чёрного цвета, вторая красного, а Toyota GR LH2 Racing Concept — это заготовка на будущее: ожидается, что водородные машины смогут участвовать в Ле-Мане и других гонках на выносливость до конца текущего десятилетия, регламент для них находится в разработке.

Toyota GR LH2 Racing Concept

Toyota GR LH2 Racing Concept — это прямой родственник «боевого» Toyota GR010 Hybrid, причём уже второй по счёту: первый гибридный спортпрототип японская команда показала в 2023 году, тогда он назывался Toyota GR H2 Racing Concept. Разница в одной букве (L) указывает на то, что машина образца 2025 года питается не газообразным, а жидким водородом — L в данном случае означает liquid, то есть «жидкий». Подробностей о силовой установке GR LH2 Racing Concept, к сожалению, нет. Также машина 2025 получила новое оформление передка и новую оклейку, а всё аэродинамическое оперение практически такое же, как у Toyota GR010 Hybrid.

Toyota GR010 Hybrid сезона 2025 1 / 3 Toyota GR010 Hybrid сезона 2025 2 / 3 Toyota GR010 Hybrid сезона 2025 3 / 3

В основе силовой установки Toyota GR010 Hybrid лежит 3,5-литровый битурбомотор V6, который, как и все ДВС класса Hypercar, питается специально разработанным компанией TotalEnergies аналогом бензина на основе сырья растительного происхождения — такое топливо считается более экологически чистым. Вся мощность от V6 передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую секвентальную коробку передач, а передние колёса вращает электромотор. Вероятно, аналогичную силовую установку имеет Toyota GR LH2 Racing Concept, только V6 переведён на питание жидким водородом.

Гоночная Toyota Corolla образца 2023 года, работающая на жидком водороде

Ранее Toyota в качестве эксперимента перевела на питание водородом бензиновые двигатели гоночных хэтчбеков Yaris и Corolla, причём Corolla на жидком водороде даже участвовала в гонках. В жидком виде водороду для хранения не нужны большие баллоны и большое давление, как при газообразном состоянии, но для сохранения жидкого состояния необходимо поддерживать температуру -253 °C, то есть нужная довольно сложная и громоздкая криогенная система.

В будущем в Ле-Мане и других гонках на выносливость в рамках чемпионата WEC (суточный марафон в Ле-Мане является одним из его этапов), скорее всего, будет использоваться жидкий водород — он лучше газообразного с точки зрения компоновки и безопасности. Toyota рассчитывает, что её многолетний опыт работы с водородом принесёт ей в Ле-Мане не одну победу.

