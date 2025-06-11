Toyota прогревает Ле-Ман жидким водородом: представлен спортпрототип GR LH2 Racing

Toyota участвует в 24-часовом марафоне в Ле-Мане с 1985 года, но успеха ей пришлось ждать долго: первая победа случилась в 2018 году, затем были ещё четыре победы подряд — в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Последние две победы были завоёваны на актуальных спортпрототипах Toyota GR010 Hybrid класса Hypercar. В 2023 году в Ле-Ман вернулась Ferrari и выиграла гонку, в 2024 году победа в Ле-Мане также досталась итальянской команде, но, что характерно, и в 2023-м, и в 2024-м году команда Toyota Gazoo Racing завоевала второе место.
В этом году Toyota Gazoo Racing выставила в Ле-Мане очередную итерацию болидов Toyota GR010 Hybrid — в гонке будут участвовать две машины, одна чёрного цвета, вторая красного, а Toyota GR LH2 Racing Concept — это заготовка на будущее: ожидается, что водородные машины смогут участвовать в Ле-Мане и других гонках на выносливость до конца текущего десятилетия, регламент для них находится в разработке.
Toyota GR LH2 Racing Concept — это прямой родственник «боевого» Toyota GR010 Hybrid, причём уже второй по счёту: первый гибридный спортпрототип японская команда показала в 2023 году, тогда он назывался Toyota GR H2 Racing Concept. Разница в одной букве (L) указывает на то, что машина образца 2025 года питается не газообразным, а жидким водородом — L в данном случае означает liquid, то есть «жидкий». Подробностей о силовой установке GR LH2 Racing Concept, к сожалению, нет. Также машина 2025 получила новое оформление передка и новую оклейку, а всё аэродинамическое оперение практически такое же, как у Toyota GR010 Hybrid.
В основе силовой установки Toyota GR010 Hybrid лежит 3,5-литровый битурбомотор V6, который, как и все ДВС класса Hypercar, питается специально разработанным компанией TotalEnergies аналогом бензина на основе сырья растительного происхождения — такое топливо считается более экологически чистым. Вся мощность от V6 передаётся на задние колёса через 7-ступенчатую секвентальную коробку передач, а передние колёса вращает электромотор. Вероятно, аналогичную силовую установку имеет Toyota GR LH2 Racing Concept, только V6 переведён на питание жидким водородом.
Ранее Toyota в качестве эксперимента перевела на питание водородом бензиновые двигатели гоночных хэтчбеков Yaris и Corolla, причём Corolla на жидком водороде даже участвовала в гонках. В жидком виде водороду для хранения не нужны большие баллоны и большое давление, как при газообразном состоянии, но для сохранения жидкого состояния необходимо поддерживать температуру -253 °C, то есть нужная довольно сложная и громоздкая криогенная система.
В будущем в Ле-Мане и других гонках на выносливость в рамках чемпионата WEC (суточный марафон в Ле-Мане является одним из его этапов), скорее всего, будет использоваться жидкий водород — он лучше газообразного с точки зрения компоновки и безопасности. Toyota рассчитывает, что её многолетний опыт работы с водородом принесёт ей в Ле-Мане не одну победу.
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