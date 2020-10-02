Toyota RAV4 в РФ: теперь с двухцветным кузовом и новым вариантом отделки салона

Toyota представила новую комплектацию RAV4 – Style. В её основе лежит исполнение «Комфорт», которое является самым востребованным среди покупателей модели (63% от всех продаж). Сам кроссовер на сегодняшний день остаётся бестселлером бренда в РФ: за январь-август 2020-го местные дилеры реализовали 21 902 машин, что на 11,8% больше, чем годом ранее.

Новый вариант имеет ряд внешних отличий: у него двухцветный кузов – основной цвет белый с покрытием «перламутр», а крыша чёрная. Также в чёрном цвете выполнены радиаторная решётка, 18-дюймовые легкосплавные диски, корпуса боковых зеркал заднего вида, накладки на переднем и заднем бампере и декоративная накладка на багажной двери (располагается под фонарями и задним стеклом).

Кресла Toyota RAV4 Style отделаны кожей и искусственной замшей (эксклюзивная отделка для этой версии). Эта комплектация получила современную мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Она позволяет подключать до пяти устройств, имеет функцию программирования виртуальных кнопок для управления информационно-развлекательной системой.

На панели приборов располагается 7-дюймовый цветной дисплей, а салонное зеркало заднего вида умеет автоматически реагировать на яркость фар попутных автомобилей и предотвращать ослепление в тёмное время суток (кстати, такое электрохромное зеркало доступно и покупателям версии «Комфорт»).

В список опций в том числе входят: двухзонный климат-контроль, датчик дождя, задний парктроник, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и круиз-контроль. Помимо этого, зимний пакет включает в себя электрообогрев ветрового стекла, руля, форсунок стеклоомывателей, передних сидений и зеркал заднего вида; также для защиты от холода предусмотрены дополнительные воздуховоды для заднего дивана.

В моторной гамме исполнения Style числятся оба двигателя серии Dynamic Force. «Базовый» 2,0-литровый выдаёт 149 л.с. мощности, он работает в паре с коробкой передач CVT. Toyota RAV4 с этой «начинкой» может разгоняться до максимальных 190 км/ч. Объём «старшего» мотора составляет 2,5 литра, а отдача – 199 л.с. Этот вариант идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом». У такого кроссовера «максималка» равна 200 км/ч.

Стартовая стоимость Toyota RAV4 Style равна 2 321 000 рублей. Кстати, до конца текущего месяца эту модель в любой комплектации можно купить в кредит по специальной ставке (4% годовых) и с низким первоначальным взносом (10% от общей стоимости автомобиля).