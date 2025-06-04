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  • Toyota разрабатывает новый спорткар: прототип новой Celica уже показали дилерам

Toyota разрабатывает новый спорткар: прототип новой Celica уже показали дилерам

04.06.2025 80 0 0

Кроме того, японская компания уже начала проводить испытания силовых агрегатов будущей новинки.

Производство спортивного автомобиля Toyota Celica было налажено в Японии в конце 1970 года. Модель присутствовала на рынке до 2006-го: за прошедшие годы она шесть раз сменила генерацию, а седьмое поколение дебютировало в 1999 году, через семь лет Celica была отправлена в отставку. О вероятном возрождении спорткара впервые заговорили в конце 2023-го, а в ноябре 2024 года вице-президент концерна Хироки Накадзима подтвердил, что производитель занимается новинкой, которой достанется имя Celica.

Проектом, очевидно, занимается спортивное подразделение японского производителя – Toyota Gazoo Racing. Есть вероятность, что новому спорткару бренда в итоге присвоят название Toyota GR Celica: как мы сообщали ранее, такой торговый знак корпорация зарегистрировала в Бразилии. При этом Тойота также продлила права на имя Celica в Японии, США и Европе.

Пока что производитель не готов намекнуть широкой общественности на то, какой окажется внешность будущего спорткара. Однако, как сообщает MotorTrend со ссылкой на собственные источники, прототип новой Toyota Celica уже был показан дилерам. Кроме того, в настоящее время компания с помощью тестовых мулов уже проводит испытания силовых агрегатов грядущей «горячей» модели.

На фото: Toyota Celica 1970 года выпуска

В издании отметили, что, по словам руководства Toyota, представленные в Сети рендеры потенциальной внешности следующей Toyota Celica не соответствуют экстерьеру будущего купе. Вероятно, у дизайнеров будет больше вводных данных после того, как производитель начнёт тизерную кампанию или же фотошпионы поймают прототип двухдверки, когда настанет очередь соответствующих дорожных тестов.

В целом, в издании отметили, что разработка новинки идёт полным ходом, но официальной информации о сроке её дебюта пока нет. Изначально в СМИ предполагали, что у этого спорткара будет полностью «зелёная» техника, но слабые продажи «электричек», вероятно, заставят японского производителя передумать.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, по предварительным данным, Toyota GR Celica может получить под капот новую 2,0-литровую турбочетвёрку, которая находится в разработке. Ожидается, что максимальная мощность этого мотора составит порядка 406 л.с. Вероятно, грядущему спорткару также достанется система полного привода GR-Four, которой снабжены актуальные хот-хэтчи Toyota GR Yaris и GR Corolla.

Предполагается, что новая Celica окажется глобальной моделью. Этот спорткар будет представлена в линейке наряду с Toyota GR86 следующей генерации (срок дебюта в компании пока не сообщили). Стоит напомнить, что актуальное купе было представлено весной 2021 года, его ближайшим родственником является Subaru BRZ.

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