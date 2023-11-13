Toyota GR86 нового поколения может позаимствовать мотор у «заряженного» хэтчбека GR Yaris

Ожидается, что следующий спорткар японской марки перестанет быть близнецом Subaru BRZ. Есть вероятность, что в его основу ляжет укороченная версия платформы Lexus IS.

Японские производители Toyota и Subaru сотрудничают уже давно, в частности, в рамках партнёрства в 2012 году был налажен выпуск заднеприводных «близкородственных» купе Subaru BRZ и Toyota GT86 (в некоторых странах – просто 86). Актуальная двухдверка Тойоты была представлена в апреле 2021 года, тогда же модель сменила название: сейчас на большинстве рынков спорткар продаётся под именем GR 86 (GR расшифровывается как Gazoo Racing – это подразделение компании, которое занимается «заряженными» автомобилями).

На фото: актуальный спорткар Toyota GR 86 RZ

История Toyota GR86 может получить новый виток: модель следующего поколения предположительно уже не будет близнецом Subaru BRZ. В этом случае модель откажется от нынешней «тележки» Subaru Global Platform. По слухам, которые растиражировали японские СМИ, в основу новой двухдверки Toyota GT86 может лечь укороченная версия архитектуры Lexus IS (модель базируется на платформе New N).



Ранее предполагалось, что следующий спорткар GR86 может оказаться гибридом. Теперь в СМИ сообщают, что он может позаимствовать двигатель у «заряженного» хэтчбека GR Yaris. Речь идёт о бензиновом трёхцилиндровом турбомоторе объёмом 1,6 литра, максимальная мощность которого может составить 304 л.с. Кстати, недавно сообщалось, что такая же начинка, вероятно, будет под капотом «заряженного» компактного кроссовера Lexus LBX.



На фото: салон Toyota GR 86

Стоит напомнить о том, что актуальное купе Toyota GR86 оснащается атмосферником объёмом 2,4 литра, его отдача составляет 235 л.с., а максимальный крутящий момент – 250 Нм (в японской спецификации). Он работает в паре с шестискоростной механикой или с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – только задний.



По информации японских СМИ, новое купе GR86 появится в продаже в 2025 году: это значит, что у актуального второго поколения двухдверки жизненный цикл окажется весьма коротким – всего лишь около четырёх лет. Хотя модель первой генерации продержалась на рынке девять лет.



Под капотом Toyota GR Yaris RZ

Информации о том, как переход Toyota GR86 на другую платформу и двигатель отразится на Subaru BRZ, пока нет. Не исключено, что Субару отправит свой атмосферник объёмом 2,4 литра в отставку.



Между тем, Toyota готовится к скорой презентации Camry нового поколения: модель дебютирует завтра, 14 ноября. Известно, что в Штатах седан предложат в виде полноприводного гибрида (на официальный тизерах показана часть кормы, где «засветились» шильдики AWD и HEV).