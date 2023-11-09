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Toyota Camry нового поколения: свежие тизеры и дата премьеры

09.11.2023 472 0 0

Четырехдверку представят уже через несколько дней. Пока подтверждена гибридная версия, впрочем, «традиционные» машины тоже наверняка будут.

Американский офис Тойоты официально анонсировал премьеру Camry нового поколения: полностью модель раскроется 14 ноября (по местному времени). Свой анонс компания сопроводила парой тизеров, хотя на них запечатлен один и тот же фрагмент машины – только с разных ракурсов. Кстати, еще в октябре Toyota опубликовала затемненную картинку с «личиком» некой новой легковушки. Никаких других подробностей о той машине так и не последовало: видимо, и это тоже тизер следующей Камри.

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По предварительным данным, седан сохранит платформу GA-K. У машины на свежих изображениях есть значки AWD и HEV, то есть в Штатах предложат полноприводный гибрид. Бензоэлектрическая версия есть и у нынешней американской четырехдверки, установка базируется на атмосфернике 2.5 (совокупная отдача – 211 л.с.). Вот только такая Toyota Camry сейчас бывает исключительно переднеприводной: полный привод положен лишь «традиционным» седанам с тем же атмосферником 2.5 (205 – 208 л.с., в зависимости от комплектации). В США в гамму модели уходящего поколения еще входит V6 3.5 (305 л.с.), однако американские профильные медиа полагают, что у следующей Камри «шестерки» уже не будет.

Предыдущий тизер

Что же касается дизайна, то новый седан получит головную оптику в стиле других последних моделей марки, но диодные «подковы», возможно, интегрированы непосредственно в блоки фар, тогда как у, например, Prius, C-HR или семейства Crown отдельные ходовые огни. Зато задние фонари у Camry вроде бы раздвоенные. Внутри же наверняка появятся виртуальная приборка и более крупный экран мультимедийной системы.

Toyota Camry уходящего поколения
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Toyota Camry уходящего поколения
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Toyota Camry уходящего поколения
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Toyota Camry уходящего поколения
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Напомним, Камри предыдущего поколения в строю с 2017 года, более-менее серьезную модернизацию провели в 2020-м. В США у четырехдверки все хорошо: с января по сентябрь там было продано 217 975 автомобилей (+1,7%; в Штатах Тойота публикует статистику раз в квартал). Для сравнения, седан Honda Accord за тот же период разошелся тиражом 152 202 экземпляра (+38%), результат Nissan Altima по итогам девяти месяцев – 92 511 штук (-13%). В России модель Тойоты тоже была когда-то популярна, для нашего рынка ее производили локально. Однако у новой генерации в РФ лишь «параллельное» будущее.

Между тем вместе с Camry представят еще одну новинку Toyota – паркетник Crown SUV, то есть американскую версию Crown Estate.

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