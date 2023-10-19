Toyota анонсировала премьеру: новая Camry?

Предполагается, что в следующем поколении седан Тойоты сохранит версии только с ДВС. Разумеется, будет и гибрид. На рынок новинка должна выйти в следующем году.

Американское подразделение Toyota распространило тизер некой модели. Название автомобиля не раскрыто, как и дата презентации. Компания ограничилась лишь подписью: «Можете догадаться, что на горизонте?» Ну и еще саму картинку обозначили как «Герой нового рассвета». При этом на тизере явно запечатлена легковушка, а не кроссовер. Так что покажет марка?

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Главная и самая перспективная версия – к премьере готовится седан Toyota Camry нового поколения. Во-первых, нынешняя четырехдверка в строю с 2017 года, более-менее серьезную модернизацию провели в 2020-м. Причем мировая премьера модели актуальной генерации состоялась как раз в США, и американский же вариант первым получил обновки. Во-вторых, в Штатах уже ловили замаскированные тестовые прототипы, то есть работа над следующей Camry давно ведется. К слову, в США у Камри все хорошо: с января по сентябрь там было продано 217 975 автомобилей (+1,7%). Лучше среди моделей Тойоты расходится только кроссовер RAV4 (302 831 экземпляр, -0,2%).



Актуальная Toyota Camry для США 1 / 4 Актуальная Toyota Camry для США 2 / 4 Актуальная Toyota Camry для США 3 / 4 Актуальная Toyota Camry для США 4 / 4

По предварительным данным, Camry сохранит платформу GA-K, но ее могут доработать. Американские профильные медиа полагают, что в гамме останутся атмосферник 2.5 и гибридная модификация, а вот на смену мотору V6 3.5 может прийти турбочетверка 2.4.



В Штатах новую Камри ждут в продаже в следующем году.

Нынешняя Toyota Corolla, версия для США 1 / 4 Нынешняя Toyota Corolla, версия для США 2 / 4 Нынешняя Toyota Corolla, версия для США 3 / 4 Нынешняя Toyota Corolla, версия для США 4 / 4

Другая версия – на тизере запечатлена вовсе не Camry, а новая Toyota Corolla или ее «заряженный» вариант. Правда, тут стоит помнить о том, что Королла актуального поколения дебютировала позже Камри – в 2018 году. Впрочем, это вполне может оказаться модернизированная модель, ведь масштабного рестайлинга у младшей Тойоты так и не было – лишь по мелочи.



Какую именно модель анонсировала марка – узнаем после свежих тизеров: следующий, скорее всего, появится через неделю-две.