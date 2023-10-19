Новинки ×

Toyota анонсировала премьеру: новая Camry?

19.10.2023 149 0 0

Предполагается, что в следующем поколении седан Тойоты сохранит версии только с ДВС. Разумеется, будет и гибрид. На рынок новинка должна выйти в следующем году.

Американское подразделение Toyota распространило тизер некой модели. Название автомобиля не раскрыто, как и дата презентации. Компания ограничилась лишь подписью: «Можете догадаться, что на горизонте?» Ну и еще саму картинку обозначили как «Герой нового рассвета». При этом на тизере явно запечатлена легковушка, а не кроссовер. Так что покажет марка?

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Главная и самая перспективная версия – к премьере готовится седан Toyota Camry нового поколения. Во-первых, нынешняя четырехдверка в строю с 2017 года, более-менее серьезную модернизацию провели в 2020-м. Причем мировая премьера модели актуальной генерации состоялась как раз в США, и американский же вариант первым получил обновки. Во-вторых, в Штатах уже ловили замаскированные тестовые прототипы, то есть работа над следующей Camry давно ведется. К слову, в США у Камри все хорошо: с января по сентябрь там было продано 217 975 автомобилей (+1,7%). Лучше среди моделей Тойоты расходится только кроссовер RAV4 (302 831 экземпляр, -0,2%).

Актуальная Toyota Camry для США
1 / 4
Актуальная Toyota Camry для США
2 / 4
Актуальная Toyota Camry для США
3 / 4
Актуальная Toyota Camry для США
4 / 4

По предварительным данным, Camry сохранит платформу GA-K, но ее могут доработать. Американские профильные медиа полагают, что в гамме останутся атмосферник 2.5 и гибридная модификация, а вот на смену мотору V6 3.5 может прийти турбочетверка 2.4.

В Штатах новую Камри ждут в продаже в следующем году.

Нынешняя Toyota Corolla, версия для США
1 / 4
Нынешняя Toyota Corolla, версия для США
2 / 4
Нынешняя Toyota Corolla, версия для США
3 / 4
Нынешняя Toyota Corolla, версия для США
4 / 4

Другая версия – на тизере запечатлена вовсе не Camry, а новая Toyota Corolla или ее «заряженный» вариант. Правда, тут стоит помнить о том, что Королла актуального поколения дебютировала позже Камри – в 2018 году. Впрочем, это вполне может оказаться модернизированная модель, ведь масштабного рестайлинга у младшей Тойоты так и не было – лишь по мелочи.

Какую именно модель анонсировала марка – узнаем после свежих тизеров: следующий, скорее всего, появится через неделю-две.

седан авторынок новинки Toyota Toyota Camry Toyota Corolla

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Дрифт Финал RDS GP в Сочи: дебютант против гранда В минувшие выходные, 14-15 октября, Сочи Автодром принял у себя финальный раунд Гран При Российской Дрифт Серии. Развязка сезона обещала быть интригующей, ведь перед стартом заключительного... 1399 0 1 17.10.2023
Статьи / Популярные вопросы Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятид... 419 1 0 16.10.2023
Статьи / Выбор авто Dongfeng Aeolus Shine Max и компания: выбираем седан D-класса до 3,5 миллиона После ухода крупных мировых брендов в российском сегменте D наступила заметная пустота. Но поскольку рынок, как и природа, пустоты не любит, после непродолжительного периода задумчивости кит... 993 4 3 15.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25065 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20468 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19124 10 0 08.08.2023
Change privacy settings