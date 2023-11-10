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Lexus LBX может получить двигатель от хот-хэтча GR Corolla

10.11.2023 41 0 0

Под капотом «заряженной» версии компактного кроссовера японской марки может оказаться бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра.

Lexus представил свой паркетник LBX в начале июня текущего года, буквенный индекс расшифровывается как Lexus Breakthrough Crossover: в компании пояснили, что модель должна стать «прорывом» (перевод breakthrough с английского) для бизнеса японского бренда в Европе. В иерархии марки этот маленький и самый доступный по цене кроссовер находится на ступеньку ниже Lexus UX.

На фото: Lexus LBX

Ближайшим родственником Lexus LBX является европейский паркетник Toyota Yaris Cross, при этом география LBX шире: он предназначен в том числе для Японии и ряда других стран. Как Kolesa.ru сообщал ранее, по плану компании, полномасштабный выход компактного SUV на рынок должен пройти в начале следующего года.

У новинки будет «заряженная» версия, эту информацию в компании ранее уже подтвердили. Правда, подробностей о «начинке» такого исполнения производитель не предоставил. В японском издании Mag-X предположили, что «горячий» кроссовер Lexus LBX оснастят тем же мотором, который есть в гамме актуального хэтчбека Toyota GR Yaris (для домашнего рынка), а также GR Corolla.

Речь идёт о рядном трёхцилиндровом бензиновом турбомоторе G16E объёмом 1,6 литра, который под капотом у базового «заряженного» Яриса в Японии выдаёт 272 л.с. (его максимальный крутящий момент равен 370 Нм). А у Toyota GR Corolla этот же мотор выдаёт максимальные 304 л.с. (и те же 370 Нм). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической подгонки оборотов при переключениях.

На фото: салон Lexus LBX

Напомним, в Европе Lexus LBX доступен только в виде гибрида, при этом технику паркетник разделил с Toyota Yaris Cross. В основе силовой установки лежит бензиновый трёхцилиндровый 1,5-литровый атмосферник, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим вариатором. У LBX мощность системы составляет 136 л.с., а крутящий момент – 185 Нм (в свою очередь у «донора» – 116 л.с. и 120 Нм). У полноприводного LBX есть отдельный электромотор на задней оси.

Под капотом Toyota GR Corolla

«Обычному» паркетнику Lexus LBX на разгон с места до «сотни» требуется 9,2 секунды. Очевидно, «заряженный» кроссовер сможет выполнить это упражнение быстрее. К примеру, «горячий» Toyota GR Yaris с 272-сильным турбомотором первую «сотню» набирает менее чем за 5,5 секунды.

Ранее производитель рассказал о том, что «заряженный» вариант Lexus LBX будет представлен в январе следующего года в рамках Токийского автосалона. Вероятно, подробности о «начинке» этого паркетника мы узнаем в рамках презентации.

Lexus в Европе делает ставку не только на кроссоверы: так, весной на этот рынок вышел роскошный минивэн Lexus LM. Он доступен либо с шести-, либо с четырёхместным салоном. В прошлом месяце эта модель появилась и на домашнем рынке.

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