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  • Минивэн Lexus LM в Японии: только VIP-версия, вдвое дороже топового Toyota Alphard

Минивэн Lexus LM в Японии: только VIP-версия, вдвое дороже топового Toyota Alphard

19.10.2023 173 0 0

В Стране восходящего солнца роскошный MPV предложен в виде полноприводного гибрида, комплектация пока одна – самая навороченная.

Вэн Lexus LM первого поколения дебютировал в 2019 году. Он изначально был заявлен в качестве модели, созданной специально для КНР (там продажи стартовали в 2020-м), однако позже MPV премиум-бренда все-таки появился в других азиатских странах, хотя список был коротким. Зато «второй» LM, представленный весной этого года, сразу был объявлен глобальной моделью. Такой минивэн уже доступен в том же Китае, в Юго-Восточной Азии и Европе. А теперь Lexus LM впервые выходит на японский рынок.

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В основе минивэна лежит платформа GA-K, созданная в рамках тойотовской архитектуры TNGA. На той же «тележке», напомним, построены и свежие однообъемники Toyota Alphard и Vellfire. Длина предназначенного для Японии Lexus LM равна 5125 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1945 или 1955 мм (с 17- или 19-дюймовыми дисками соответственно), колесная база – 3000 мм.

Японцам вэн доступен в единственной гибридной модификации LM 500h с полным приводом (в других странах еще бывает младшая версия 350h). В состав системы вошли бензиновый турбомотор 2.4 (275 л.с.), электродвигатель мощностью 87 л.с. и шестиступенчатый автомат, а на задний оси установлен отдельный электромотор на 103 л.с. Совокупная отдача – 371 л.с.

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Комплектация тоже одна – Executive, и она самая навороченная. У такого Lexus LM  четырехместный салон с перегородкой, тогда как на остальных рынках минивэн также предложен в трехрядном исполнении. В пассажирском отсеке LM Executive установлены два VIP-кресла, они имеют выдвижные подставки для ног, подогрев, вентиляцию и массажер. Между сиденьями есть массивная тумба, в ее верхней части расположена площадка для двух пультов, с которых можно управлять всеми настройками, а в нижней – пара закрывающихся отсеков.

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В саму перегородку встроен 48-дюймовый дисплей. Кроме того, в ней есть окошко с поднимающимся стеклом (одним нажатием кнопки его можно сделать непрозрачным). Под «телевизором» осталось место для холодильника и бардачка. Минивэн также получил особую климатическую установку: в перегородку интегрированы тепловые датчики, они определяют температуру пассажиров и салона с помощью инфракрасного излучения, дабы затем более точно понять – где и в какой степени требуется обогрев или охлаждение (шея, руки или ноги).

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Разумеется, интерьер Lexus LM Executive отделан дорогими материалами. Ну и конечно, в списке оборудования еще значится комплекс систем безопасности Lexus Safety System+ (адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и др.).

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В Японии заказы на минивэн принимают с сегодняшнего дня, 19 октября, цена – 20 млн йен, что эквивалентно примерно 13 млн рублей по актуальному курсу. Для сравнения, топ-версии Toyota Alphard и Vellfire на родине обойдутся в 8 720 000 и 8 920 000 йен – это около 5 668 000 и 5 798 000 рублей соответственно. Поставки Lexus LM клиентам начнутся в декабре.

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