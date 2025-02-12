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  • Toyota разрабатывает новый спорткар. Cкорее всего, он получит название GR Celica

Toyota разрабатывает новый спорткар. Cкорее всего, он получит название GR Celica

12.02.2025 81 0 0

Японская компания зарегистрировала соответствующий товарный знак в Бразилии, а также продлила действие прав на название Celica в Японии, странах Европы и Штатах.

Марка Toyota начала производство спортивного автомобиля Celica в Японии в конце 1970 года. Эта модель присутствовала на рынке без перерывов до 2006-го: за это время она шесть раз сменила генерацию, а седьмое поколение дебютировало в 1999 году. Первая информация о возможном возрождении спорткара появилась в конце 2023-го, а в ноябре прошлого года конец слухам положил вице-президент концерна Хироки Накадзима: он подтвердил, что производитель готовит новинку, которой достанется имя Celica.

На фото: Toyota Celica GT-S Tsunami (2004-2006)

Судя по всему, разработка идёт полным ходом. Занимается проектом, очевидно, спортивное подразделение компании – Toyota Gazoo Racing. Не исключено, что новинке в итоге достанется название GR Celica: как сообщают зарубежные СМИ, именно такой торговый знак Toyota Motor Corporation зарегистрировала в Бразилии (заявка была подана в прошлом месяце, одобрена – на минувшей неделе). Помимо этого, корпорация уже продлила права на название Celica в Японии, странах Европы и США.

Ранее Toyota Celica была глобальной моделью; очевидно новый спорткар с возрождённым именем (его могут презентовать в качестве модели восьмого поколения) тоже будет продаваться по всему миру. Известно, что модель будет представлена на рынке одновременно с Toyota GR86 следующей генерации. Напомним, актуальное купе, ближайшим родственником которого является Subaru BRZ, дебютировало в апреле 2021 года.

Никакой официальной информации о «начинке» будущего спорткара пока нет. Ранее предполагалось, что такая новинка может получить полностью электрическую технику, однако на фоне слабых продаж «зелёных» машин такое решение вряд ли будет принято.

По предварительным данным, Toyota GR Celica могут оснастить новой 2,0-литровой турбочетвёркой, которая на данный момент находится в разработке; ожидается, что отдача этого двигателя составит порядка 406 л.с. Есть вероятность, что спорткару также достанется система полного привода GR-Four (как у актуальных хот-хэтчей Toyota GR Yaris и GR Corolla).

На фото: концепт Toyota GR 86 Rally Legacy

Напомним, в ноябре прошлого года японская компания в рамках тюнинг-шоу SEMA, которое прошло в Лас-Вегасе, презентовала Toyota GR86 Rally Legacy. Как Kolesa.ru сообщал ранее, этот проект представляет собой купе Toyota GR86 с силовым агрегатом и полноприводной трансмиссией от Toyota GR Corolla в боевой раскраске раллийных версий Toyota Celica GT-Four.

Этот уникальный автомобиль оснастили бензиновым турбомотором G16E-GTS объёмом 1,6 литра, его максимальная мощность равна 304 л.с., а крутящий момент – 370 Нм. Двигатель получил особые гоночные настройки, улучшенную систему охлаждения и спортивную выхлопную систему.

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