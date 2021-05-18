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Toyota учит: компания расширила программу стажировки будущих инженеров

18.05.2021 327 0 0

Японский производитель готов совершенствовать не только свои автомобили, но и новое поколение «кадров».

 

Россия оказалась пятой страной в мире, в которой специалисты компании преподают студентам основы производственной системы Тойота (TPS). Обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ) проводится с сентября 2019 года: лекции читают эксперты производителя во главе со старшим вице-президентом Toyota Motor Europe Кацутоси Нисимото.

На фото: старший вице-президент Toyota Motor Europe Кацутоси Нисимото

В общей сложности два курса лекций посетили 369 студентов, из них 153 человека успешно сдали финальный тест. По результатам сдачи экзаменов, лучших студентов пригласили на стажировку на завод Toyota, где они смогли увидеть использование приципов Производственной Системы Тойота (TPS) на практике и применить полученные знания под руководством опытных специалистов японского производителя. Теперь компания объявила о старте программы расширенной стажировки, предназначенной для студентов СПбПУ.

Сейчас после этапа обучения лучшие слушатели курса лекций получат возможность пройти практику не только на заводе компании, но и в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Санкт-Петербурга (по программе Тойота). Такой вариант стажировки позволит студентам получить практические навыки внедрения производственной системы TPS на ведущих предприятиях, кроме того, в дальнейшем они смогут рассчитывать на предложение о работе от Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК).

На фото: нынешний бестселлер бренда в РФ — кроссовер Toyota RAV4

В Toyota пояснили, что такая программа cтажировки даёт возможность сформировать пул высококвалифицированных кадров, которые обладают качественным теоретическим образованием и имеют необходимый практический опыт.

Тойота и ФЦК в ходе реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» совместными усилиями разработали практические программы по повышению эффективности российских предприятий. Для них представители ООО «Тойота Мотор» организуют семинары, а также тренинговые и обучающие мероприятия по элементам производственной системы Toyota.

На фото: актуальный седан Toyota Camry

За вклад в образование следующих поколений российских инженеров старшему вице-президенту Toyota Motor Europe вручили медаль «Почетного профессора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого». В компании пояснили, что «присвоение подобного звания продемонстрировало высшую степень уважения заслуг одного из ведущих специалистов компании Toyota». Отметим, на сегодняшний день у Кацутоси Нисимото, имеющего за плечами более 35 лет стажа, есть степень бакалавра в области экономики (получена в университете Осаки).

Напомним, на российском заводе Toyota налажен выпуск двух бестселлеров бренда на нашем рынке: кроссовера RAV4 и бизнес-седана Camry. По итогам первой трети текущего года SUV занимает восьмую строчку в списке самых востребованных моделей в РФ с результатом 14 189 экземпляров (+16%), а «четырёхдверка» располагается на 18-ом месте с показателем 8259 единиц (+1%). В общей сложности дилеры бренда продали на российском рынке 31 765 машин, что на 7% больше, чем годом ранее.

Россия авторынок бизнес Toyota

 

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