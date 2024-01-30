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  • Toyota уже четвёртый год подряд становится мировым лидером по количеству проданных машин

Toyota уже четвёртый год подряд становится мировым лидером по количеству проданных машин

30.01.2024 88 0 0

Японский производитель отчитался о продажах автомобилей на глобальном рынке: концерн Volkswagen снова оказался на втором месте, а замыкает тройку лидеров Hyundai Motor.

Корпорация Toyota подсчитала, сколько автомобилей, выпускаемых под её брендами, было продано в 2023 году на глобальном рынке. Всего с января по декабрь дилеры по всему миру реализовали 11 233 039 экземпляров, что на 7,2% больше, чем в 2022-м. Из них на совокупные продажи машин Toyota и Lexus пришлось 10 307 395 единиц, что на 7,7% превышает показатель предыдущего года. Производитель отметил, что результаты являются рекордными за последние десять лет.

На фото: Toyota Corolla

Результат продаж японской корпорации позволил Toyota Motor снова (уже четвёртый год подряд) занять первое место по количеству проданных машин на глобальном авторынке. На втором месте располагается немецкий концерн Volkswagen, объём продаж которого составил 9,24 млн автомобилей, а замыкает тройку лидеров корейская группа Hyundai Motor, чьи дилеры реализовали по всему миру 7,32 млн экземпляров.

Согласно отчёту, опубликованному на официальном сайте корпорации, общий показатель Toyota и Lexus заметно увеличился на домашнем рынке: здесь за прошлый год было реализовано 1 672 970 экземпляров, что почти на 30% больше, чем в 2022-м. Прирост суммарного показателя продаж в остальных странах (8 634 425 шт.) составил 4,3%.

На фото: Lexus RX

Мировой показатель принадлежащего Тойоте бренда Hino в 2023-м составил 135 203 экземпляра, что почти на 10% меньше, чем годом ранее. А результат Daihatsu на глобальном рынке за тот же период оказался равен 790 441 шт. (на 3,2% больше).

Напомним, сейчас Daihatsu находится в центре скандала: в прошлом году компанию обвинили в фальсификации данных краш-тестов и ряде иных нарушений. Это коснулось десятков моделей, в том числе вэнов Toyota Pixis, Probox, Roomy и TownAce. В результате японскому концерну пришлось приостановить поставки машин и на домашнем рынке, и за рубежом.

На фото: Toyota RAV4

Рекордные у японской корпорации оказались и мировые объёмы производства машин: в общей сложности за прошлый год с конвейеров сошло 11 518 303 автомобиля (на 8,6% больше, чем в 2022-м). Из них на модели Toyota и Lexus приходится 10 033 171 шт. (на 11% больше), на Hino – 159 302 шт. (на 9% меньше), а на Daihatsu – 1 325 830 шт. (на 6% меньше).

На днях стало известно, что Тойота решила приостановить поставки ещё нескольких моделей из-за проблем с сертификационными испытаниями дизельных двигателей серий 1GD, 2GD и F33A. Под «временный бан» попали: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 300, Toyota Hilux (как версия для домашнего рынка, так и глобальный вариант), Toyota Fortuner, продаваемый в странах Азии минивэн Toyota Innova, а также Lexus LX 500d и коммерческие автомобили – Toyota Dyna / Hino Dutro и Toyota Hiace / GranAce.

Япония авторынок статистика Toyota Lexus Daihatsu

 

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