Toyota осталась мировым лидером по количеству проданных за год новых машин

Японский автопроизводитель продолжает опережать по показателям концерн Volkswagen, который несколько лет назад лидировал в этой «гонке».

Корпорация Toyota выпустила официальный отчёт с данными о продажах новых автомобилей по всему миру в 2022 году. В целом за прошлый год клиенты на глобальном авторынке купили 10,48 млн экземпляров, принадлежащих маркам производителя. Речь идёт о, собственно, Toyota, Lexus, а также о продукции дочерней компании Daihatsu и коммерческих автомобилях Hino. Отметим, нынешний показатель практически повторяет результат 2021-го (он всего на 0,1% меньше).

На фото: Toyota Yaris Cross

Любопытно, что результат продаж машин по итогам прошлого года сократился незначительно, несмотря на то, производителю пришлось далеко не единожды останавливать свои заводы из-за нехватки комплектующих. Напомним, проблема с дефицитом полупроводников по-прежнему не решена, так что в текущем году Тойота уже анонсировала простой своей чешской производственной площадки (он продлится в течение февраля): здесь налажен выпуск Toyota Aygo X и Yaris.



С нынешним результатом компания Toyota не только сумела остаться на месте лидера в списке самых востребованных автопроизводителей в мире, но и увеличила отрыв от другого автогиганта – Volkswagen (несколько лет назад VW возглавлял этот рейтинг). Судя по официальному отчёту, немецкий концерн за прошлый год реализовал в мире в общей сложности 8,26 млн новых автомобилей: этот результат на 7% меньше, чем годом ранее.

На фото: Toyota RAV4

Известно, что для Volkswagen прошлогодний результат стал худшим за последние 11 лет. Количество проданных автомобилей брендов VW сократилось как из-за проблем с поставками продукции, вызванными текущей геополитической ситуацией в мире, так и длительным карантином в связи с коронавирусом в Китае («поднебесный» рынок является одним из основных для производителя).



Toyota стала мировым лидером по продажам новых автомобилей уже третий раз подряд. Если в прошлом году разрыв с Volkswagen составлял 1,61 млн экземпляров, то теперь количественный показатель вырос до 2,22 млн автомобилей.

Несмотря на остановки конвейеров в течение 2022-го, японской корпорации удалось на 5,3% увеличить количество выпущенных автомобилей (до 10,61 млн единиц). Из них на «домашних» предприятиях было выпущено 3,65 млн машин (на 6,2% меньше), а на заводах в других странах – 6,96 млн автомобилей (на 12,5% больше).

На фото: Toyota Camry

Ранее компания анонсировала производственный план на 2023 год: максимальная планка составляет 10,6 млн машин. В Toyota сразу предупредили, что фактический результат по итогам текущего года может оказаться ниже, если компания продолжит сталкиваться с нехваткой комплектующих.



Напомним, на прошлой неделе стало известно о перестановках в руководстве Toyota Motor Corporation: как ранее сообщал Kolesa.ru, должность президента 1 апреля займёт 53-летний Кодзи Сато, который придёт на смену 66-летнему Акио Тойода (он занимал этот пост с 2009 года).