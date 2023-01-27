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  • Новый президент Toyota Кодзи Сато ускорит переход компании на электромобили

Новый президент Toyota Кодзи Сато ускорит переход компании на электромобили

27.01.2023 77 0 0

Toyota Motor Corporation (TMC) объявила о перестановках в руководстве: с 1 апреля должность президента займёт 53-летний Кодзи Сато, он придёт на смену 66-летнему Акио Тойода, занимающему этот пост с 2009 года.

Акио Тойода, внук основавшего компанию Киичиро Тойода, проводил взвешенную, осторожную и при этом достаточно эффективную политику: TMC сегодня является ведущей японской и одной из крупнейших в мире автомобильных компаний, но социально-экономический ландшафт быстро меняется и требует быстрых решений. Toyota до последнего времени не хотела в форсированном порядке осваивать электромобили и настаивала на том, что гибриды в определённых условиях являются даже более эффективным решением экологических проблем — об этом, помнится, компания заявляла не так давно, в сентябре 2021 года.

Акио Тойода

Между тем уже в декабре 2021 года Акио Тойода лично анонсировал три десятка электрических новинок, в том числе сногсшибательный флагманский суперкар Lexus, запустить их в производство планировалось к 2030 году. Теперь ясно, что надо поскорее: Европа, Япония и ряд других стран приняли твёрдое решение к началу либо середине следующего десятилетия запретить продажу новых автомобилей с двигателями, работающими на ископаемом топливе, — стало быть, с гибридами надо потихоньку завязывать.

Альтернативой традиционным, батарейным электромобилям могут стать водородные электромобили и машины в водородными ДВС. Toyota сейчас занимается разработкой обоих типов водородных силовых установок — одним из кураторов этого направления как раз является Кодзи Сато, но главное сейчас как следует налечь именно на традиционные электромобили, чтобы на фоне более расторопных конкурентов Toyota не утратила своё могущество и влияние на мировом рынке.

Кодзи Сато

Кодзи Сато родился 19 октября 1969 года, в марте 1992 года выпустился с факультета машиностроения Университета Васэда и уже в апреле того же года поступил на работу в TMC — это обычная практика в Японии, студенты сразу после учёбы попадают в крупные корпорации и работают там до пенсии, метаться из одной компании в другую здесь не принято. Сато является экспертом в разработке дизельных двигателей, но по иронии судьбы в 2016 году, когда он получил пост главного инженера Lexus International, дизельные двигатели уже находились в опале после знаменитого дизельгейта и стало ясно, что будущего у них нет.

Кодзи Сато и Акио Тойода

Сейчас Кодзи Сато занимает в TMC одновременно четыре должности: бренд-директор, операционный директор, президент Lexus International и президент Gazoo Racing Company. 1 апреля после формального утверждения на совете директоров он займёт должности президента и гендиректора всей TMC, должность операционного директора тоже останется за Кодзи Сато. Акио Тойода продолжит работу в компании, он переместится на должность председателя совета директоров.

бизнес Toyota

 

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