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  • Lexus Electrified Sport: собственная платформа, 2 секунды до «сотни» и эмулятор МКП

Lexus Electrified Sport: собственная платформа, 2 секунды до «сотни» и эмулятор МКП

06.12.2022 45 0 0

Японский премиальный бренд Lexus продолжает знакомить нас со своей будущей флагманской спортивной моделью, которая пока известна как концепт Electrified Sport: новинка получит проводное управление рулевым механизмом и тормозами, при этом будет максимально дотошно воспроизводить ощущения езды на классическом бензиновом суперкаре — будут рёв двигателя, ручное переключение квазипередач, педаль сцепления и даже возможность заглохнуть!

Lexus Electrified Sport был анонсирован в декабре прошлого года вместе с ворохом других концептов компании Toyota, предвещающих будущие серийные новинки. С тех пор пресс-служба Lexus порционно сообщает нам новые подробности о грядущем флагманском спорткаре — кажется, он будет во многих смыслах сенсационным.

Свежая доза информации от главного инженера проекта Такаси Ватанабэ звучит очень интригующе. Оказывается, Lexus Electrified Sport поразит своих будущих владельцев не только ураганной динамикой (разгон до 100 км/ч будет занимать около 2 секунд) и классическими пропорциями с вытянутым капотом, но и предельной близостью с точки зрения ездовых ощущений к бензиновым суперкарам.

Toyota дала добро на реализацию самых безумных идей креативной группы Lexus: в частности обещан некий эмулятор механической коробки передач, в котором будут классический рычаг переключения, педаль сцепления и детально прописанный саундтрек, имитирующий работу бензинового ДВС и механические клацанья при смене передач. Разрыва потока мощности, как у разовых электромодов вроде Ford Mustang Lithium и Opel Manta GSe ElektroMOD, снабжённых настоящей МКП, не будет, но будет имитация этого разрыва и даже имитация резкой подачи мощности в случае небрежного обращения со сцеплением, из-за которой можно будет заглохнуть, но не буквально, конечно, а на уровне ощущений. Эмулятор МКП уже обкатывается и настраивается на электрическом кроссовере Lexus UX 300e, но предназначен он исключительно для будущего суперкара.

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Также известно, что серийный Electrified Sport (коммерческое наименование, вероятно, будет иным) получит уникальную, не связанную с другими дорожными моделями Toyota и Lexus платформу, углепластиковый кузов и гоночные настройки подвески, обещающие предельно точную и острую управляемость, при этом рулевое колесо не будет иметь механической связи с передними колёсами, то есть будет реализовано проводное управление, как у серийного кроссовера Lexus RZ. Более того, проводное управление будет и у тормозов, чего прежде на серийных дорожных моделях Toyota и Lexus не было.

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Подробностей о силовой установке Lexus Electrified Sport пока немного: известно, что мощность будет передаваться на все четыре колеса, но количество моторов и отдача пока не раскрываются. Неизвестна и дата премьеры серийной версии модели, но ожидается, что суперкар выйдет на рынок в текущем десятилетии и, скорее всего, получит революционную твердотельную батарею, которая обеспечит внушительный запас хода на одной зарядке.

Серийный Lexus Electrified Sport станет идейным наследником бензинового суперкара Lexus LFA с расположенным спереди высокообортным атмосферным бензиновым V10 — его производство завершилось десть лет назад и поклонники Lexus давно ждут достойной замены. Электрический суперкар придётся ещё какое-то время подождать, но те, кто дождётся, наверняка будут в восторге.

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