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Toyota придётся временно остановить завод, на котором налажен выпуск Aygo X и Yaris

25.01.2023 48 0 0

Предприятие японской компании, расположенное в Чехии, отправят в простой на весь февраль. Причина – нехватка запчастей.

Японский производитель в середине текущего месяца рассказал о том, что в 2023 году собирается выпустить 10,6 млн машин по всему миру. При этом в Toyota сразу же предупредили о том, что заводы могут и не достичь указанной отметки, так как проблема с нехваткой комплектующих на сегодняшний день по-прежнему не решена. Отметим, в 2022-м производитель планировал выпустить 9,7 млн автомобилей, однако достичь этой планки компании так и не удалось (итоговый производственный показатель в компании не рассекретили).

На фото: логотип Toyota

Вероятно, в текущем году Тойота свой производственный план тоже не выполнит: год едва начался, а компании уже приходится готовить один из своих заводов к скорому простою. Речь идёт о предприятии в чешском городе Колине, где сейчас налажен выпуск хэтчбека Yaris и субкомпактного кроссовера Aygo X. Напомним, «кроссхэтч» дебютировал в ноябре 2021 года, а актуальный европейский Ярис был представлен в октябре 2019-го.

На фото: Toyota Aygo X

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на представителя завода Toyota Томаша Пароубека, решение о временной остановке предприятия в Чехии связано с нехваткой комплектующих, которая продолжается из-за последствий коронавирусной пандемии. Он отметил, что простой начнётся 31 января и продлится в течение всего следующего месяца. Предполагается, что приостановка производственной площадки отразится на сроках поставки указанных моделей европейским дилерам.

Стоит отметить, что Toyota стала единственным владельцем предприятия в Колине в 2021 году (ранее в списке собственников числилась также французская группа PSA, которая теперь входит в состав автогиганта Stellantis). Японский производитель инвестировал в модернизацию этого завода более 180 млн евро. В прошлом году объём выпускаемой продукции здесь вырос на 35% – до 202 255 сошедших с конвейера автомобилей.

На фото: Toyota Yaris

Кстати, грядущая временная остановка чешского завода не станет первой за последнее время: предприятие отправляли в простой в середине 2021 года из-за дефицита полупроводников (он отразился на автопроме во всём мире). Тогда Тойоте пришлось остановить конвейер также на своих заводах во Франции и Турции. Кроме того, на паузу свои производственные площадки в то же время поставили Nissan, Honda и Jaguar Land Rover.

Продажи Toyota Aygo X стартовали в Европе в марте 2022 года. По данным сайта Carsalesbase, до ноября (включительно) старосветские дилеры реализовали 60 387 субкомпактных кроссоверов. В свою очередь хэтчбек Yaris за первые одиннадцать месяцев прошлого года разошёлся тиражом в 155 929 автомобилей (на 8% меньше, чем годом ранее).

Напомним, в прошлом году Toyota прекратила выпускать автомобили в РФ: петербургский завод прошёл процедуру консервации. Ранее здесь было налажено производство бестселлеров марки на российском рынке – кроссовера RAV4 и бизнес-седана Camry. В конце прошлого месяца стало известно о том, что на этом предприятии планируется наладить выпуск машин под другими брендами, но подробностей пока нет.

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