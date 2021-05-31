Современный Патрол производится только в пятидверном варианте, однако все предшествующие поколения модели имели модификацию с одной пассажирской дверью на каждой стороне. Мы решили представить, как подобная модификация могла бы выглядеть сегодня.

История Patrol началась в 1951 году, когда появилось первое поколение модели с индексом 4W60. Она была представлена только с двумя дверьми, равно как и вторая генерация, выпускавшаяся с 1960 по 1984 годы. Начиная с третьего поколения гамма расширилась за счёт пятидверной модификации, выбрать версию можно было и в последующих поколениях Y60 и Y61 (их фотографии в конце статьи), которые хорошо известны российскому потребителю. Наконец, нынешний внедорожник с индексом Y62 стал первым в истории Патролом, который производится исключительно с пятью дверьми. А если бы у него появилась трёхдверная версия, как она бы выглядела?

Внедорожник на рендерах сделан по такому же рецепту, как и «трёхдверки» предыдущих трёх поколений: колёсная база существенно короче, при этом задний свес остался таким же, весь он и на пятидверной версии не слишком длинный. Такие изменения дают определённые преимущества внедорожнику как в городе (за счёт меньших габаритов улучшается манёвренность и чуть меньше проблем с парковкой), так и за городом (становится лучше геометрическая проходимость).

Patrol нынешнего поколения имеет рамную конструкцию, с момента его появления в 2010 году основным мотором является 5,6-литровый V8 мощностью 400 л.с. (560 Нм) с индексом VK56VD, который агрегатируется 7-ступенчатым «автоматом». Кроме того, на рынке Ближнего Востока (основным для этой модели) также предлагается 6-цилиндровый бензиновый 4.0 (275 л.с., 394 Нм).

Трёхдверные Nissan Patrol в поколениях Y60 и Y61 1 / 4 Трёхдверные Nissan Patrol в поколениях Y60 и Y61 2 / 4 Трёхдверные Nissan Patrol в поколениях Y60 и Y61 3 / 4 Трёхдверные Nissan Patrol в поколениях Y60 и Y61 4 / 4

Сегодня в России Патрол официально не представлен, хотя с момента своего появления в 2010 году он присутствовал на нашем рынке. Однако к 2017 году его цена стала слишком высокой, продажи существенно упали, и было решено убрать модель из линейки, сконцентрировавшись на более доступных локализованных кроссоверах.

Кстати, ранее мы выясняли, стоит ли покупать Nissan Patrol Y62 за 2,5 миллиона рублей.