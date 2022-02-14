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  • Трёхрядный Jeep Meridian: ещё в камуфляже, но кроссовер нам уже знаком

Трёхрядный Jeep Meridian: ещё в камуфляже, но кроссовер нам уже знаком

14.02.2022 30 0 0

Под новым именем в Индии будут продавать модель, которая в странах Латинской Америки известна как Commander. Ближайшим родственником новинки является доступный и в России паркетник Compass.

 

В августе 2021-го бразильское подразделение концерна Stellantis представило трехрядный кроссовер Jeep Commander (не путать с китайским Коммандером): эта модель адресована латиноамериканским странам, производство налажено в той же Бразилии. А в году нынешнем SUV «пропишется» еще и в Индии, вот только там его будут продавать под другим именем – Meridian. Тизерная кампания уже стартовала, но до премьеры индийского варианта, по предварительным данным, еще несколько месяцев.

Новый кроссовер сделан из Jeep Compass, в основе обоих лежит «тележка» Small Wide 4x4. К слову, какое-то время считалось, что растянутую версию будут позиционировать просто как семиместное исполнение Компаса, хотя и с приставкой Grand. Но нет, Stellantis решил превратить такой кросс в отдельную модель. И пусть индийский Меридиан обклеен маскировочной пленкой, однако в плане дизайна от «бразильца» он будет отличаться незначительно: например, у индийского SUV немного иная нижняя решетка. Если же сравнивать с исходным Compass, то у Meridian/Commander другие бамперы, оптика и багажная дверь.

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Габариты индийского Jeep Meridian еще не раскрыты. Длина бразильского Commander – 4769 мм, колесная база – 2794 мм. Размеры Compass – 4405 и 2636 мм соответственно.

Внутри Jeep Commander повторил донорский кросс, не считая, конечно, наличия третьего ряда, ну и еще для растянутой версии предусмотрены более дорогие материалы отделки. У Meridian интерьер, скорее всего, такой же.

Ожидается, что, как и в Бразилии, в Индии трехрядный кроссовер предложат с двухлитровым турбодизелем от Компаса, но при этом местные профильные медиа пишут, что отдачу якобы увеличат со 170 до 200 л.с. У Meridian будут девятиступенчатый «автомат» и полный привод. Кроме того, новинке, возможно, достанется «мягкогибридный» вариант (у Commander такого исполнения нет). О бензиновых версиях индийцы не упоминают (в Бразилии SUV еще можно купить с бензиновым турбомотором 1.3).

Jeep Commander для Бразилии
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Jeep Commander для Бразилии
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Jeep Commander для Бразилии
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Jeep Commander для Бразилии
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На данный момент нет информации о том, выберется ли Jeep Meridian за пределы индийского рынка.

Между тем Джип готовит премьеры и для России – в этом году нам обещаны рестайлинговый Compass и новый Grand Cherokee.

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