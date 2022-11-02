Рестайлинг ×
  • Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 дождался рестайлинга: не только дизайн

Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 дождался рестайлинга: не только дизайн

02.11.2022 361 0 0

Паркетнику подправили внешность, кроме того, расширена линейка комплектаций. Есть и технические обновки.

 

Кроссовер Mazda CX-8 длиной 4,9 метра дебютировал в 2017 году, по сути, он представляет собой растянутую версию CX-5. Изначально модель с шести- или семиместным салоном позиционировали в качестве эксклюзива для японского рынка, где она «замещала» CX-9 (на родине Мазды «девятку» не продают). Однако затем CX-8 все же выбрался за пределы Японии, и сегодня SUV также доступен в Австралии, Новой Зеландии, Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Компания неоднократно модернизировала трехрядный паркетник, но лишь сейчас он пережил полноценный рестайлинг (по меркам марки): первыми такой Mazda CX-8 получат, конечно, японцы.

Mazda CX-8 Grand Journey
1 / 5
Mazda CX-8 Grand Journey
2 / 5
Mazda CX-8 Grand Journey
3 / 5
Mazda CX-8 Grand Journey
4 / 5
Mazda CX-8 Grand Journey
5 / 5

Кроссу достались новый передний бампер и радиаторная решетка, задний бампер тоже изменен. Оптика в целом сохранила свою форму, однако диодная начинка – новая (и в фарах, и в фонарях). Также расширена палитра цветов кузова. В салоне обновок меньше, но они есть. Мультимедиа-система с Apple CarPlay теперь поддерживает беспроводное подключение, плюс появились разъемы USB Type-C. У передних кресел – новые подушки. Наконец, доработан адаптивный круиз-контроль.

Mazda CX-8 Sports Appearance
1 / 2
Mazda CX-8 Sports Appearance
2 / 2

Линейка комплектаций Mazda CX-8 пополнилась версиями Grand Journey и Sports Appearance. Первая адресована любителям активного образа жизни, у такого кроссовера оригинальные 19-дюймовые колеса, серебристые декоративные накладки и черные глянцевые корпуса зеркал. Исполнение Sports Appearance – это черный наружный декор, потемневшие же 19-дюмовые диски и увеличенные патрубки выпускной системы. Ну а на вершине гаммы по-прежнему находится комплектация Exclusive Mode, новшество для нее – обвес в цвет кузова.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Рестайлинг принес CX-8 улучшенную подвеску – заменены пружины и амортизаторы, благодаря чему водитель и пассажиры меньше трясутся на неровных дорогах. Еще появился новый режим движения: к Normal и Sport добавлен Off-Road. А вот двигатели прежние: кроссовер доступен с бензиновыми «атмосферником» Skyactiv-G 2.0 (190 л.с., 252 Нм) и «турбочетверкой» Skyactiv-G 2.5T (230 л.с., 420 Нм), есть и дизель – Skyactiv-D 2.2 (200 л.с., 450 Нм). Все моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный. При этом объявлено, что у машин с 2.5T перенастроена педаль акселератора, дабы более точно «контролировать крутящий момент на низких скоростях».

Mazda CX-8 Exclusive Mode
1 / 4
Mazda CX-8 Exclusive Mode
2 / 4
Mazda CX-8 Exclusive Mode
3 / 4
Mazda CX-8 Exclusive Mode
4 / 4

В Японии продажи рестайлингового кроссовера Mazda CX-8 стартуют в конце декабря, цены уже известны – от 20 300 до 34 300 долларов. В других странах паркетник обновится в следующем году.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Mazda Mazda CX-8

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьеры Skywell выходит на российский рынок с электрическим кроссовером ET5: знакомимся лично Россия стала одной из более 40 стран, где присутствует марка Skywell: в Москве прошла официальная презентация нового для нас бренда. Skywell прошел путь от телевизоров до электромобилей и те... 629 1 3 01.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Как рассчитать стоимость запчастей и работ при ремонте машины по ОСАГО Если вы попали в ДТП не по своей вине, компенсировать полученный ущерб призвано ОСАГО. Максимальная сумма, которую можно получить на ремонт автомобиля в 2022 году - 400 тысяч рублей. Но как... 227 0 2 31.10.2022
Статьи / Авто с пробегом Два часа на всё: опыт продажи автомобиля на Авито Аукционе Начну с шутки. Свежей, как оливье третьего января: «Каждый автомобилист бывает счастлив два раза в жизни. Первый раз – когда покупает машину, второй – когда её продаёт». И это, как ни странн... 2546 0 0 31.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 15052 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12793 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9838 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings