Трёхрядный кроссовер Mazda CX-8 дождался рестайлинга: не только дизайн

Кроссовер Mazda CX-8 длиной 4,9 метра дебютировал в 2017 году, по сути, он представляет собой растянутую версию CX-5. Изначально модель с шести- или семиместным салоном позиционировали в качестве эксклюзива для японского рынка, где она «замещала» CX-9 (на родине Мазды «девятку» не продают). Однако затем CX-8 все же выбрался за пределы Японии, и сегодня SUV также доступен в Австралии, Новой Зеландии, Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии. Компания неоднократно модернизировала трехрядный паркетник, но лишь сейчас он пережил полноценный рестайлинг (по меркам марки): первыми такой Mazda CX-8 получат, конечно, японцы.

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Кроссу достались новый передний бампер и радиаторная решетка, задний бампер тоже изменен. Оптика в целом сохранила свою форму, однако диодная начинка – новая (и в фарах, и в фонарях). Также расширена палитра цветов кузова. В салоне обновок меньше, но они есть. Мультимедиа-система с Apple CarPlay теперь поддерживает беспроводное подключение, плюс появились разъемы USB Type-C. У передних кресел – новые подушки. Наконец, доработан адаптивный круиз-контроль.



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Линейка комплектаций Mazda CX-8 пополнилась версиями Grand Journey и Sports Appearance. Первая адресована любителям активного образа жизни, у такого кроссовера оригинальные 19-дюймовые колеса, серебристые декоративные накладки и черные глянцевые корпуса зеркал. Исполнение Sports Appearance – это черный наружный декор, потемневшие же 19-дюмовые диски и увеличенные патрубки выпускной системы. Ну а на вершине гаммы по-прежнему находится комплектация Exclusive Mode, новшество для нее – обвес в цвет кузова.



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Рестайлинг принес CX-8 улучшенную подвеску – заменены пружины и амортизаторы, благодаря чему водитель и пассажиры меньше трясутся на неровных дорогах. Еще появился новый режим движения: к Normal и Sport добавлен Off-Road. А вот двигатели прежние: кроссовер доступен с бензиновыми «атмосферником» Skyactiv-G 2.0 (190 л.с., 252 Нм) и «турбочетверкой» Skyactiv-G 2.5T (230 л.с., 420 Нм), есть и дизель – Skyactiv-D 2.2 (200 л.с., 450 Нм). Все моторы сочетаются с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный. При этом объявлено, что у машин с 2.5T перенастроена педаль акселератора, дабы более точно «контролировать крутящий момент на низких скоростях».



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В Японии продажи рестайлингового кроссовера Mazda CX-8 стартуют в конце декабря, цены уже известны – от 20 300 до 34 300 долларов. В других странах паркетник обновится в следующем году.

