Законы ×
  • Треугольник в ПДД: суд проверит законность использования дорожного знака «Уступите дорогу»

Треугольник в ПДД: суд проверит законность использования дорожного знака «Уступите дорогу»

25.10.2022 133 0 0

Юрист обнаружил «правовую неопределённость» в действующей редакции Правил дорожного движения и решил обратить на неё внимание Верховного суда РФ.

 

Судя по статистике ГИБДД, одной из наиболее распространённых причин дорожно-транспортных происшествий является несоблюдение очередности проезда перекрёстков. Так, по подсчётам ведомства, за первую половину текущего года произошло свыше 9,1 тыс. таких аварий, на их долю пришлось 17,2% от общего количества. В таких ДТП жизни лишились 350 человек, травмы получили 12,7 тыс. участников.

В ближайшее время (в начале следующего месяца) Верховный суд РФ рассмотрит иск юриста из Томской области Андрея Лыкова, который считает, что необходимо проверить законность правил применения знака «Уступите дорогу». Как сообщает «Коммерсант», он считает, что пункт ПДД, в котором описан соответствующий дорожный знак 2.4, необходимо признать недействующим как противоречащий российскому и международному законодательству.

Согласно сегодняшним нормам, дорожный знак 2.4 представляет собой перевернутый белый треугольник с широкой красной каймой. Он обязывает водителя уступить дорогу тем транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге или по главной при наличии соответствующего указателя (таблички 8.13).

Истец напомнил о том, что термин «перекрёсток» в ПДД трактуется как место пересечения, примыкания или разветвления дорог. При этом буквальное прочтение пункта 2.4 предполагает, что требование знака «Уступите дорогу» распространяется только на те перекрёстки, которые образованы пересечением дорог, но не примыканием или разветвлением.

Он считает, что эта формулировка вводит водителей в заблуждение, из-за чего те могут проезжать без остановки участки примыкания или разветвления дорог. А это в свою очередь способно привести к аварийно-опасным ситуациям. Юрист считает, что имеющаяся «правовая неопределенность» противоречит нормам закона «О безопасности дорожного движения», который гарантирует гражданам права на безопасные условия движения.

Кроме того, Андрей Лыков отметил наличие противоречий между ПДД и Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года (документ ратифицирован РФ). Согласно ей, знак «Пересечение с главной дорогой» используется для обозначения перекрёстка, где водители должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по проезжей части, к которой они приближаются, независимо от того, что собой представляет сам перекрёсток.

Как сообщает издание, в МВД с требованиями истца не согласны: в ведомстве считают, что он неверно трактует документы. В министерстве отметили, что всех местах, где в ПДД упоминаются пересечения, имеется в виду именно «точка», где пересекается одна дорога с другой, а не конкретный способ образования перекрёстка. Также отмечается, что в ряде норм «пересечение» и «примыкание» дорог используются как синонимы (официального определения «разветвления» нет, при этом в полиции подчеркнули, что это также является перекрёстком).

В Верховный суд нередко поступают заявления о незаконности отдельных норм ПДД, правда, как правило, такие иски не приводят к изменению положений документа. Так, ранее судьи разбирались с законностью применения табличек «Фотовидеофиксация», а также с терминами «пешеход» и «транспортное средство».

Россия авто и общество ПДД законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Мало и дорого: как дилеры развивают параллельный импорт и почему он не спасет рынок Крупные автомобильные бренды покидают Россию один за другим, оставляя дилеров на «подножном корме» в виде обслуживания и ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей. Правительство РФ и... 361 0 0 25.10.2022
Статьи / Гаджеты Рок-н-ролл жив! Ретро-стиль в современных авто-гаджетах Бренд автомобильных компрессоров «Качок» – один из старейших на российском рынке – в этом 2022 году обновил свой дизайн. Ребрендинг выполнен в олдскульном стиле «а-ля пятидесятые-шестидесяты... 306 0 1 25.10.2022
Статьи / Популярные вопросы Дубликат ПТС: всегда ли это плохо и можно ли покупать машину с ним Паспорт транспортного средства, или ПТС – это основной документ на автомобиль. Проверка его при покупке и сверка данных с теми, что нанесены на автомобиль – обязательная процедура. Но что ес... 508 0 1 24.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 14408 7 192 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 12311 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 9292 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings