Царь горы: трёхмоторный суперфургон Ford SuperVan 4.2 с монструозной аэродинамикой

Компания Ford представила очередной вариант своего гоночного фургона SuperVan, причём на этот раз это не просто шоукар, а настоящий боевой болид — в ближайшее воскресенье он будет штурмовать легендарный Пайкс-Пик.

SuperVan — это уже добрая традиция компании Ford: первый фургон с таким названием увидел свет в 1971 году и был сделан в рекламно-развлекательных на базе тогдашнего капотного Транзита. Первый SuperVan, как и два его последователя, имел гоночный бензиновый мотор, а в прошлом году в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде дебютировал четвёртый по счёту, но первый электрический SuperVan. Переход на электротягу позволил радикально увеличить мощность суперфургона: если третий бензиновый имел «всего» 650 л.с., то у первого электрического четыре электромотора (по одному на каждое колесо) выдают совокупно 2000 л.с.

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Цифра 4.2 в названии рассекреченного на этой неделе суперфургона указывает на то, что это вторая версия прошлогодней, четвёртой по счёту машины, при этом общих элементов у них, честно говоря, немного. Обе электрические версии спортивное подразделение Ford Performance разработало совместно с австрийской гоночной командой STARD, но если прошлогодний SuperVan создавался преимущественно как шоукар и имел лишние с точки зрения функциональности элементы (например, большой мультимедийный экран в салоне), то SuperVan 4.2 — это бескомпромиссный гоночный болид, оптимизированный для легендарной 20-километровой трассы, ведущей на гору Пайкс-Пик в американской штате Колорадо.



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Машины, подготовленные для гонок на Пайкс-Пик, традиционно имеют очень развитое аэродинамическое оперение, и Ford SuperVan 4.2 — не исключение: «доска» переднего слиттера вытянута далеко вперёд, составное заднее антикрыло сильно превышает габариты кузова, задний бампер — это, по сути, один исполинский диффурзор. Прижимная нагрузка на скорости 150 миль/ч (241 км/ч) достигает 2 т. Основу кузова составляет стальной трубчатый каркас, все наружные панели выполнены из углепластика, передок стилизован под серийный Ford E-Transit Custom.



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Команда разработчиков Ford SuperVan 4.2 хотела добиться оптимального баланса массы и мощности, а потому в салоне теперь — никакой «мишуры», только самое необходимое оборудование, а силовая установка теперь трёхмоторная (один на передней оси, два на задней), пиковая мощность снижена до 1050 кВт (1428 л.с.), максимальная рекуперативная мощность — 600 кВт (816 л.с.). Легкие колёса и магниевого сплава, обутые в покрышки Pirelli P Zero, скрывают мощные карбон-керамические тормозные диски. Усилены приводные валы, остекление целиком выполнено из поликарбоната.



Ближайшая 101-я по счёту гонка на Пайкс-Пик пройдёт 25 июня, Ford SuperVan 4.2 заявлен в группе Pikes Peak Open и уже прошёл квалификацию, управление доверили опытному французскому гонщику Ромену Дюма.

