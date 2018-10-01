Цена ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД

Цена ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД

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Стали известны подробности второго этапа реформы «автогражданки», над которым работает Министерство финансов РФ.

Первый этап перехода ОСАГО на свободные тарифы ещё не то, что не принят, даже не оформлен в законопроект, однако Минфин уже думает о следующей стадии реформы «автогражданки». Она предполагает сразу несколько изменений в систему расчёта цены полиса, так, в ведомстве предложили ввести сразу два новых коэффициента взамен территориального и «мощностного», которые могут исключить.

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Первый из новых возможных коэффициентов будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения. Предполагается, что он будет давать надбавку только для злостных нарушителей ПДД, то есть рецидивистов.

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Известно, когда на цену ОСАГО перестанет влиять мощность двигателя автомобиля

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Известно, что речь идёт о серьёзных нарушениях, таких как пересечение двойной сплошной, превышение скоростного лимита более, чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом состоянии и других.

Вторым предположительно станет «коэффициент страховщика», который позволит компаниям устанавливать индивидуальные скидки для конкретных клиентов. Что именно будет влиять на значение этого коэффициента, в Министерстве финансов пока не раскрывают.

Сроки вероятного включения в систему расчёта цены полиса двух новых коэффициентов не называются, в отличие от времени исключения из неё КМ (коэффициента мощности двигателя автомобиля) и КТ (коэффициента территории). Ранее об этом уже сообщал Kolesa.ru: от первого показателя ведомство предлагает отказаться в сентябре 2019-го, от второго ещё через год – в сентябре 2020 года.

Регулятор сомневается в необходимости отмены территориального коэффициента в ОСАГО. В ЦБ считают, что это может негативно повлиять на автомобилистов, которые проживают в тех регионах, у которых сейчас низкое значение КТ. Однако из-за этого сейчас сложилась такая ситуация, что в убыточных регионах даже те, кто не попадает в ДТП платят больше (то есть переплачивают за «аварийно-опасных» клиентов).

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Также Минфин РФ предполагает, что с 1 сентября 2019 года необходимо дать страховщикам право снижать минимальную базовую ставку тарифа, установленного ЦБ на 30%, а также увеличивать максимальную планку на те же 30%. Напомним, сейчас эта «вилка» составляет 3 432 – 4 118 рублей. По плану ведомства, через два года планку можно будет двигать уже на 40% в каждую сторону.

Текущей осенью тарифный коридор может расшириться на 20% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ставки. В этом случае, базовый тариф будет варьироваться от 2 746 до 4 942 рублей.

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Теги: Авто и общество , В России , Страхование , осаго , реформа осаго , страховые полисы , цена полиса
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