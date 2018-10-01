Цена ОСАГО будет зависеть от количества нарушений ПДД

Первый этап перехода ОСАГО на свободные тарифы ещё не то, что не принят, даже не оформлен в законопроект, однако Минфин уже думает о следующей стадии реформы «автогражданки». Она предполагает сразу несколько изменений в систему расчёта цены полиса, так, в ведомстве предложили ввести сразу два новых коэффициента взамен территориального и «мощностного», которые могут исключить.

Первый из новых возможных коэффициентов будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения. Предполагается, что он будет давать надбавку только для злостных нарушителей ПДД, то есть рецидивистов.

Новости / Авто и общество Известно, когда на цену ОСАГО перестанет влиять мощность двигателя автомобиля Ведомство подготовило обновлённую версию законопроекта, предполагающего реформу ОСАГО. Ещё раньше Минфин предлагал отказаться от двух спорных коэффициентов, влияющих на цену полиса: мощности двигателя автомобиля клиента...

2479 0 0 28.09.2018

Известно, что речь идёт о серьёзных нарушениях, таких как пересечение двойной сплошной, превышение скоростного лимита более, чем на 60 км/ч, проезд на красный сигнал светофора, вождение в нетрезвом состоянии и других.

Вторым предположительно станет «коэффициент страховщика», который позволит компаниям устанавливать индивидуальные скидки для конкретных клиентов. Что именно будет влиять на значение этого коэффициента, в Министерстве финансов пока не раскрывают.

Сроки вероятного включения в систему расчёта цены полиса двух новых коэффициентов не называются, в отличие от времени исключения из неё КМ (коэффициента мощности двигателя автомобиля) и КТ (коэффициента территории). Ранее об этом уже сообщал Kolesa.ru: от первого показателя ведомство предлагает отказаться в сентябре 2019-го, от второго ещё через год – в сентябре 2020 года.

Регулятор сомневается в необходимости отмены территориального коэффициента в ОСАГО. В ЦБ считают, что это может негативно повлиять на автомобилистов, которые проживают в тех регионах, у которых сейчас низкое значение КТ. Однако из-за этого сейчас сложилась такая ситуация, что в убыточных регионах даже те, кто не попадает в ДТП платят больше (то есть переплачивают за «аварийно-опасных» клиентов).

Также Минфин РФ предполагает, что с 1 сентября 2019 года необходимо дать страховщикам право снижать минимальную базовую ставку тарифа, установленного ЦБ на 30%, а также увеличивать максимальную планку на те же 30%. Напомним, сейчас эта «вилка» составляет 3 432 – 4 118 рублей. По плану ведомства, через два года планку можно будет двигать уже на 40% в каждую сторону.

Текущей осенью тарифный коридор может расшириться на 20% как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения ставки. В этом случае, базовый тариф будет варьироваться от 2 746 до 4 942 рублей.