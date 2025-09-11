Турецкий лифтбек Togg T10F: представлена серийная версия

Турецкая компания Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, то есть Турецкая автомобильная инициативная группа) была основана в 2018 году для выпуска «зелени». Первенцем стал электрокроссовер T10X, в серию его отправили под конец 2022-го. В прошлом году на Выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе в статусе предсерийного образца показали вторую модель – электрический лифтбек T10F. Теперь же представлена товарная пятидверка. В качестве дебютной площадки для готового лифтбека выбрали автосалон IAA Mobility в Мюнхене, так как именно Европа все же является для Togg приоритетным направлением для экспорта.

1 / 2 2 / 2

В плане дизайна серийный Togg T10F в целом повторил прошлогодний вариант, хотя и не дословно. Так, заменили имитирующую радиаторную решетку заглушку: вместо скошенных вертикальных линий на ней теперь красуются горизонтальные полоски. С заднего бампера убрали серебристые декоративные вставки. Кроме того, конвейерная пятидверка получила традиционные наружные зеркала, тогда как у показанного в 2024-м T10F были камеры.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Длина лифтбека равна 4830 мм, ширина – 1881 мм, высота – 1551 мм. Колесная база – те же 2890 мм, что и у кроссовера Togg T10X. Лифтбек может иметь 17-, 18- или 19-дюймовые колеса. Объем багажника – 505 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1350 литров.

Главная фишка в салоне – табло почти во всю ширину передней панели. При этом оно состоит из двух экранов: приборки на 12,3 дюйма и тачскрина мультимедиа диагональю 29 дюймов. Под центральными дефлекторами обдува расположен еще один планшет – диагональю 8 дюймов. Все это добро идет уже в базе.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В списке стандартного оборудования также значатся двухзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Дорогие версии – это еще беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон. Среди опций – подогрев задних сидений и аудиосистема Meridian с 12 динамиками.

Всего у лифтбека Togg T10F четыре комплектации. Базовая пятидверка имеет 218-сильный электромотор на задней оси и батарею емкостью 52,4 кВт*ч, запас хода – 335 км по циклу WLTP. Следующие два исполнения тоже заднеприводные (двигатель тот же), но уже с аккумулятором на 88,5 кВт*ч, дальнобойность – 610 км на 18-дюймовых колесах и 623 км на 19-дюймовых.

А на вершине гаммы – лифтбек с двухмоторным полным приводом и той же батареей емкостью 88,5 кВт*ч. Суммарная отдача Togg T10F AWD – 435 л.с. и 700 Нм, запас хода – 523 км. Заявлено, что с места до «сотни» полноприводная пятидверка разгоняется за 4,1 секунды, тогда заднеприводному T10F понадобится 7,2 или 7,5 секунды (в зависимости от установленной батареи). К слову, кроссовер Togg T10X сейчас доступен только с задним приводом (техника такая же, как у T10F RWD).

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4



В Турции прием предварительных заявок на электрический лифтбек Togg T10F откроют 15 сентября. Тогда же, вероятно, объявят цены. Кроссовер Togg T10X там сегодня стоит от 1 862 000 лир, что эквивалентно примерно 3,9 млн рублей по актуальному курсу. А в конце текущего месяца электрокары Togg, как ожидается, станут доступны для предзаказа и в Европе.