Серийный кроссовер Togg T10X из Турции: характеристики и цены

Электрический паркетник пока доступен только с одномоторной установкой, зато батарею можно выбрать. Позже подтянется полноприводный вариант.

Турецкая компания Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, то есть Турецкая автомобильная инициативная группа) была основана в 2018 году для выпуска «электричек». В 2019-м показали предвестников двух моделей – концептуальные кроссовер и седан. А осенью прошлого года в Турции с размахом провели церемонию старта производства первенца новоявленного бренда – видимо, в угоду рынку им стал паркетник. Напомним, «запускал» электрокросс сам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который, кстати, и считается инициатором создания национальной марки. Теперь же наконец раскрыты характеристики «пятидверки», вдобавок компания Togg начала принимать заказы.

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Товарному пятиместному электрокару присвоен индекс T10X. Местные профильные медиа пишут, что T означает Togg и Türkiye (Турция), «десятка» — сегмент С (у последующих моделей будут обозначения 6, 8 и 12, то есть A-, B- и D-классы), ну а «икс» сигнализирует о том, что перед нами именно кроссовер.



За дизайн концептов Togg отвечало ателье Pininfarina, и в целом серийный кроссовер повторил своего предвестника, хотя внешность все же упростили. Например, конвейерному воплощению положены традиционные наружные зеркала вместо камер и обычные ручки дверей вместо выдвижных. Внутри – табло на ширину всей передней панели, еще один экран установлен под центральными дефлекторами обдува.



В основе T10X лежит модульная платформа, объявленная собственной разработкой. По своим габаритам первенец Togg близок к Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV: длина Togg T10X равна 4599 мм, ширина – 1886 мм, высота – 1676 мм. При этом турецкая модель заметно превосходит «европейцев» по размеру колесной базы – 2890 мм против 2765 мм. Объем багажника «электрички» Togg – 441 литр, со сложенными спинками второго ряда – 1515 литров (багажник спереди не упоминается). Для модели предусмотрены 17-, 18- или 19-дюймовые колеса.



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На первом этапе кроссовер предложен только с задним приводом: на задней оси установлен электромотор мощностью 218 л.с. (350 Нм). «Простые» версии имеют батарею емкостью 52,4 кВт*ч, топовому T10X достался аккумулятор на 88,5 кВт*ч. Паспортный запас хода – 314 и 523 км соответственно (по циклу WLTP). Паркетник с базовой батареей разгоняется с места до 100 км/ч за 7,4 секунды, более дальнобойный кросс проделает это упражнение за 7,8 секунды. Максимальная скорость едина для всех версий – 185 км/ч.



Позже появится полноприводный Togg T10X, то есть с двумя электромоторами, которые вместе выдают 435 л.с. и 700 Нм. Заявлено, что первую «сотню» такой паркетник наберет за 4,8 секунды.



В списке стандартного оборудования значатся все упомянутые выше экраны, двухзонный климат-контроль, семь подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. У дорогих версий «кожаный» салон, подогрев передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный «круиз», система мониторинга «слепых» зон. Среди опций – панорамная крыша и подогрев задних сидений.

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Заднеприводный Togg T10X с базовой батареей стоит 953 000 – 1 055 000 турецких лир, что эквивалентно примерно 3 800 000 – 4 200 000 рублей по текущему курсу. Версия Long Rage обойдется минимум в 1 215 000 лир (около 4 850 000 рублей).



В будущем модели Togg намерены поставлять и на экспорт: в планах точно есть Европа, еще в список, возможно, войдут Штаты. Ну и не забываем о неплохих отношениях Турции и России, то есть в теории электрокары Togg могут добраться и до нашего рынка.