Турецкий Togg T10F попробует переманить покупателей у Volkswagen ID.7

Новый электрокар будет доступен с задним или полным приводом и с двумя вариантами батареи. Ожидается, что полномасштабный запуск на рынок состоится в следующем году.

Турецкая компания Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, то есть Турецкая автомобильная инициативная группа) была основана в 2018-м для выпуска «зелени». Первенцем стал электрокросс T10X, в серию его отправили под конец 2022-го, на церемонии старта производства присутствовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который, к слову, и считается инициатором создания национальной марки. И вот почти готова вторая модель – Togg T10F. Премьеру предсерийного электрокара провели в Лас-Вегасе на только что открывшейся Выставке потребительской электроники (CES-2024), при этом о планах продавать новинку в Штатах компания пока не заявляла. Зато объявлено, что модель планируют вывести на европейский рынок. Впрочем, обо всем по порядку.

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Сам производитель свою новинку называет фастбеком, некоторые зарубежные медиа относят ее к седанам, хотя, судя по всему, перед нами – довольно крупный лифтбек. Togg T10F «вырос» из концепта пятилетней давности (его именовали седаном), за дизайн которого вроде бы отвечало ателье Pininfarina. Особенности внешности предсерийной «десятки» — светодиодные бумеранги ходовых огней, черная глянцевая заглушка с «прорезями» на месте радиаторной решетки и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Еще одна фишка – камеры вместо традиционных зеркал, но пока неизвестно, оставят ли их товарной модели (у паркетника обычные наружные зеркала).



Внутри Togg T10F в целом повторил родственный кроссовер Togg T10X, в салоне – табло на ширину всей передней панели (оно состоит из трех дисплеев), еще один экран установлен под центральными дефлекторами обдува. В списке оборудования также значатся функция обновления «по воздуху», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Кроме того, T10F обещана система, благодаря которой водитель сможет убрать руки с руля при движении в плотном потоке (действует на скорости до 15 км/ч). А вообще Togg рассчитывает на 5 звезд в тестах Euro NCAP.



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Для T10F заявлено несколько версий, техника – такая же, как у кроссовера Togg T10X. Базовый лифтбек – это один 218-сильный электромотор на задней оси (крутящий момент – 350 Нм) и батарея емкостью 52,4 кВт*ч, такая «десятка» проедет примерно 350 км (но цикл, по которому рассчитан этот показатель, не указан). Для заднеприводного Togg T10F также можно будет выбрать аккумулятор на 88,5 кВт*ч, в этом случае запас хода – уже 600 км. Топовый вариант будет иметь два электромотора (то есть полный привод) и ту же батарею емкостью 88,5 кВт*ч, совокупная мощность – 436 л.с. и 700 Нм, дальнобойность – 530 км. Сообщается, что полноприводный лифтбек способен набрать первую «сотню» за 4,6 секунды. Отметим, паркетник пока доступен только с задним приводом, полноприводный вариант должны вывести на рынок в ближайшем будущем.



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Предполагается, что в производство Togg T10F запустят под конец 2024 года, первыми его получат, разумеется, жители Турции. А в 2025-м модель должна добраться и до основной Европы – дебютным «старосветским» рынком объявлена Германия, там одним из главных конкурентов Togg T10F станет электрический лифтбек Volkswagen ID.7.

