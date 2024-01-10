CES ×
  • Турецкий Togg T10F попробует переманить покупателей у Volkswagen ID.7

Турецкий Togg T10F попробует переманить покупателей у Volkswagen ID.7

10.01.2024 164 0 0

Новый электрокар будет доступен с задним или полным приводом и с двумя вариантами батареи. Ожидается, что полномасштабный запуск на рынок состоится в следующем году.

Турецкая компания Togg (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, то есть Турецкая автомобильная инициативная группа) была основана в 2018-м для выпуска «зелени». Первенцем стал электрокросс T10X, в серию его отправили под конец 2022-го, на церемонии старта производства присутствовал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который, к слову, и считается инициатором создания национальной марки. И вот почти готова вторая модель – Togg T10F. Премьеру предсерийного электрокара провели в Лас-Вегасе на только что открывшейся Выставке потребительской электроники (CES-2024), при этом о планах продавать новинку в Штатах компания пока не заявляла. Зато объявлено, что модель планируют вывести на европейский рынок. Впрочем, обо всем по порядку.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Сам производитель свою новинку называет фастбеком, некоторые зарубежные медиа относят ее к седанам, хотя, судя по всему, перед нами – довольно крупный лифтбек. Togg T10F «вырос» из концепта пятилетней давности (его именовали седаном), за дизайн которого вроде бы отвечало ателье Pininfarina. Особенности внешности предсерийной «десятки» — светодиодные бумеранги ходовых огней, черная глянцевая заглушка с «прорезями» на месте радиаторной решетки и оформленные в виде единой плашки задние фонари. Еще одна фишка – камеры вместо традиционных зеркал, но пока неизвестно, оставят ли их товарной модели (у паркетника обычные наружные зеркала).

Внутри Togg T10F в целом повторил родственный кроссовер Togg T10X, в салоне – табло на ширину всей передней панели (оно состоит из трех дисплеев), еще один экран установлен под центральными дефлекторами обдува. В списке оборудования также значатся функция обновления «по воздуху», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Кроме того, T10F обещана система, благодаря которой водитель сможет убрать руки с руля при движении в плотном потоке (действует на скорости до 15 км/ч). А вообще Togg рассчитывает на 5 звезд в тестах Euro NCAP.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Для T10F заявлено несколько версий, техника – такая же, как у кроссовера Togg T10X. Базовый лифтбек – это один 218-сильный электромотор на задней оси (крутящий момент – 350 Нм) и батарея емкостью 52,4 кВт*ч, такая «десятка» проедет примерно 350 км (но цикл, по которому рассчитан этот показатель, не указан). Для заднеприводного Togg T10F также можно будет выбрать аккумулятор на 88,5 кВт*ч, в этом случае запас хода – уже 600 км. Топовый вариант будет иметь два электромотора (то есть полный привод) и ту же батарею емкостью 88,5 кВт*ч, совокупная мощность – 436 л.с. и 700 Нм, дальнобойность – 530 км. Сообщается, что полноприводный лифтбек способен набрать первую «сотню» за 4,6 секунды. Отметим, паркетник пока доступен только с задним приводом, полноприводный вариант должны вывести на рынок в ближайшем будущем.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Предполагается, что в производство Togg T10F запустят под конец 2024 года, первыми его получат, разумеется, жители Турции. А в 2025-м модель должна добраться и до основной Европы – дебютным «старосветским» рынком объявлена Германия, там одним из главных конкурентов Togg T10F станет электрический лифтбек Volkswagen ID.7.

авторынок электромобиль новинки лифтбек CES Togg Togg T10F

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Добавим мощности: как заставить работать бесполезный 12-вольтовый автопылесос Купили 12-вольтовый автопылесос (или вам его подарили) – а он бестолковый и слабосильный? Неудивительно: таким он и должен быть, физику не обманешь! Теперь его можно разве что выставить за к... 735 1 1 10.01.2024
Статьи / Путешествия Москвич-Полярник. Как ребята на советском Москвиче прокатились на Русский Север в Арктику В прошлом сезоне мы первыми и единственными в XXI веке приехали по зимникам в Арктику на старом Москвиче, показав, насколько это доступно и вовсе не страшно и что здесь можно путешествовать... 323 0 0 09.01.2024
Статьи / Популярные вопросы Новые правила управления квадроциклом и снегоходом: кому разрешили ездить с 25 декабря 2023 Квадроциклы и снегоходы давно известны тем, что требуют для управления специфический документ: удостоверение тракториста-машиниста. Но прямо перед Новым годом ситуация изменилась, причем в с... 98037 0 9 08.01.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 13535 28 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 7734 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Chery Tiggo 8 Pro Max 2023: новый салон и ZF вместо BorgWarner У этой модели Chery бурная биография: Tiggo 8 запущен в мае 2020, версия Pro появилась в марте 2021, в апреле 2022 года в лице «восьмерки» с приставкой Pro Max дебютировал первый полнопривод... 6906 14 2 04.09.2023
Change privacy settings