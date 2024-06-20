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  • У BMW 1 series будет полностью электрическая версия с приставкой i

У BMW 1 series будет полностью электрическая версия с приставкой i

20.06.2024 32 0 0

Такой «зелёный» хэтчбек станет электромобилем начального уровня в модельном ряду баварского бренда.

Компания BMW выпускает хэтчбек 1 series с 2004 года, а модель актуального третьего поколения (заводской индекс – F40) была представлена в 2019 году. В начале текущего месяца пятидверка пережила рестайлинг: автомобиль получил ряд изменений снаружи и внутри, но сохранил прежнюю платформу. Ещё у этой модели пока по-прежнему нет полностью электрической версии.

На фото: актуальный хэтчбек BMW 1 series

Однако в дальнейшем ситуация может измениться: по данным британского Autocar, BMW дала «зелёный свет» компактным «электричкам». Речь идёт не только о розеточном компакте, который получит название i1, но и о небольшом кроссовере с купеобразным кузовом, которому присвоят индекс i2. При этом источники издания отмечают, что вторая новинка, вероятно, станет неким идейным преемником хэтчбека BMW i3, который появился в 2013-м, а покинул конвейер в 2022 году.

Ранее один из топ-менеджеров BMW Бернд Кербер сообщал, что баварский бренд намерен развиваться на всех рынках и обращаться в том числе «к молодому поколению», а для этого в линейке нужны модели начального уровня, роль которых у марки исполняют 1 series и 2 series. Он добавил, что задача их задача не только привлекать молодых клиентов, но и развивать бренд на определённых рынках.

На фото: салон актуального BMW 1 series

Стоит отметить, что сейчас электромобилем начального уровня в линейке BMW является паркетник iX1. На домашнем рынке, в Германии его стартовая стоимость составляет 77 300 евро, что эквивалентно примерно 7,22 млн рублей по текущему курсу.

Сообщается, что производство «электрички» BMW i1 стартует в 2027-м, паркетник i2 стоит ожидать в 2028 году. Если актуальным обновлённым 1 series и 2 series оставили платформу FAAR, то в основу двух новых компактных электромобилей ляжет новая электромобильная «тележка» Neue Klasse. Ожидается, что у «зелёных» новинок будут версии с передним и полным приводом.

На фото: концепт BMW Vision Neue Klasse

Напомним, актуальный хэтчбек BMW 1 series предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями на выбор. В первом случае речь идёт о 1,5-литровой турботройке, работающей в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором, мощность равна 170 л.с. Во втором – о 2,0-литровом четырёхцилиндровом турбодизеле с отдачей либо 150, либо 163 л.с. (старшему мотору тоже положен 48-вольтовый довесок). Топовая версия получила полный привод и бензиновую 300-сильную турбочетвёрку объёмом 2,0 литра. В пару у всех исполнений предлагается только семиступенчатый робот Steptronic с двумя сцеплениями.

«Живые» продажи недавно пережившей рестайлинг «единички» начнутся осенью. На домашнем рынке актуальный бензиновый хэтчбек можно купить минимум за 37 900 евро (эквивалентно примерно 3,54 млн рублей по текущему курсу), дизельный – не менее чем за 38 200 евро (около 3,57 млн рублей). Покупка топовой версии обойдется минимум в 56 200 евро (порядка 5,25 млн рублей). Какой окажется стоимость BMW i1, станет известно позже.

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