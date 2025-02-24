У большого кроссовера Exeed VX появилась 619-сильная версия с новым дизайном

Бренд Exeed начал принимать заказы на гибридную версию трехрядного кроссовера VX. Новое исполнение отличилось не только начинкой, но и дизайном экстерьера. При этом, как ожидается, позже «традиционный» SUV внешне изменится так же.

На снимках для Минпрома КНР кроссовер Exeed VX с новым оформлением кормы засветился еще в прошлом году. Тогда, напомним, марка сертифицировала две модификации – «традиционную» и подзаряжаемый гибрид. К слову, бензоэлектрический VX демонстрировали в Китае и раньше – в старом кузове. Но в серию тот вариант так и не пошел. Теперь же именно гибрид с другим обликом первым выходит на рынок. Официальные изображения такой версии опубликовали в начале февраля. А в минувшие выходные на родине состоялась полноценная презентация и был открыт прием заказов.

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Гибридный Exeed VX представлен с полным приводом. Фирменная силовая установка C-DM от Chery (бренд Exeed принадлежит этой компании) включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и три электромотора. Совокупная отдача системы – 619 л.с. и 920 Нм. Кроссовер укомплектован батареей CATL емкостью 34,46 кВт*ч. Сообщается, что с места до «сотни» Exeed VX C-DM способен разогнаться примерно за 5 секунд. Только на электротяге он проедет 180 км по китайскому циклу CLTC, суммарная дальнобойность – 1300 км.

Что же касается внешности, то кроссоверу достались новые задний бампер и багажная дверь, номерной знак перенесли ниже. Другими стали и задние фонари – они теперь состоят из вертикальных и горизонтальных блоков. Еще изменен дизайн дисков. Переднюю часть реформы не затронули. Длина гибридного Exeed VX составляет 5010 мм, что на 40 мм больше, чем у дореформенного чисто бензинового SUV. Высота увеличилась на 8 мм до 1800 мм. Ширина и колесная база прежние – 1940 и 2900 мм соответственно.

Интерьер переделывать не стали, ведь трехэкранное табло VX обрел относительно недавно. Как и «традиционный» дорестайлинговый кроссовер, гибрид доступен с шести- или семиместным салоном. Сейчас бензоэлектрический Exeed VX C-DM предложен в двух комплектациях. Помимо упомянутого табло в списке оборудования также заявлены обивка кожей Nappa, подогрев, вентиляция и массажер кресел, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, продвинутый автопарковщик и множество других водительских ассистентов.

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Без учета акций гибрид стоит 239 900 – 259 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,16 млн рублей по актуальному курсу. Цена «традиционного» Exeed VX со старым дизайном в Китае сейчас варьируется от 193 900 до 233 900 юаней (2,4 млн – 2,8 млн рублей). Такой кроссовер имеет турбомотор 2.0 (261 л.с., 400 Нм) и классический восьмиступенчатый автомат; привод передний или полный. Ожидается, что чисто бензиновый Exeed VX с кормой, как у гибрида, появится в продаже позже. Впоследствии рестайлинговый SUV доберется и до других стран, при этом, по предварительным данным, гибридную версию тоже будут поставлять на экспорт.