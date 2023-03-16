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  • У брутального кроссовера SsangYong Torres появилась электроверсия со своим дизайном

У брутального кроссовера SsangYong Torres появилась электроверсия со своим дизайном

16.03.2023 187 0 0

Причем «зеленый» паркетник получил не только иную внешность, но и оригинальный интерьер. Полноценную премьеру такого SUV проведут в конце марта.

С прошлого года многострадальной маркой SsangYong вместо индийской компании Mahindra & Mahindra владеет консорциум во главе с корейским концерном KG Group. Кстати, поговаривали, будто автопроизводитель сменит имя, но этого пока так и не произошло. Между тем, пока решался вопрос с продажей, сам СсангЁнг времени даром не терял: в том же 2022-м дебютировал совершенно новый кроссовер Torres. Модель пока предложена только с ДВС, но при этом ей изначально был обещан полностью электрический вариант. Так вот теперь марка показала готовый к производству «зеленый» кросс. Одновременно объявлено имя новой версии – Torres EVX (прежде такой паркетник был известен под внутренним индексом U100), где EV, понятное дело, обозначает принадлежность к электрокарам, а X «отрезали» от слова extreme.

SsangYong Torres EVX
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SsangYong Torres EVX
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SsangYong Torres EVX
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SsangYong Torres EVX
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У SsangYong Torres EVX оказался оригинальный дизайн. Так, электрокар обрел двухэтажную головную оптику: сверху расположены узкие диодные полоски ходовых огней (они же являются поворотниками), которые вдобавок соединены между собой светящимися «штрихами»; ниже идут блоки основных фар. Еще заменили передний бампер, а на месте радиаторной решетки красуется довольно массивная заглушка.

SsangYong Torres EVX

Размеры «электрички» еще не названы. Длина «традиционного» кроссовера равна 4700 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2680 мм.

Интерьер тоже свой, Torres EVX досталось гигантское табло, то есть помещенные в единый корпус виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы. У бензинового паркетника отдельные экраны, плюс дополнительный дисплей, на который выведено управление «климатом» (у «зеленого» SUV настройки климат-контроля, очевидно, «вшиты» в экран мультимедиа).

SsangYong Torres EVX
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SsangYong Torres EVX
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О технике пока ни слова. «Традиционный» Торрес, напомним, оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.5, которая на родине выдает 170 л.с. и сочетается с шестиступенчатым «автоматом», привод передний или полный. В Корее еще можно купить паркетник с газовым мотором 1.5 мощностью 165 л.с., но в этом случае модель исключительно переднеприводная.

Бензиновый SsangYong Torres
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Бензиновый SsangYong Torres
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Бензиновый SsangYong Torres
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Бензиновый SsangYong Torres
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Бензиновый SsangYong Torres
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Полностью SsangYong Torres EVX раскроется 30 марта на автосалоне в Сеуле. На домашний рынок электрокросс, вероятно, выйдет уже в этом году, его также планируют поставлять в Европу.

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