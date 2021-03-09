У Kia будет новое семейство: первенцем станет хэтчбек EV6, который покажут в этом месяце

Корейская компания ещё в середине января 2021 года представила свою новую стратегию развития – Plan S. Согласно ему, Kia намерена до 2027 года представить семь серийных электрокаров. В основу каждой «зелёной» новинки ляжет новая модульная электрическая платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая была представлена в декабре прошлого года. Первенцем «батарейного» семейства станет высокий хэтчбек EV6.



Ранее сообщалось, что новинка дебютирует в течение ближайших нескольких месяцев (но не раньше Hyundai Ioniq 5, который, кстати, был представлен во второй половине февраля). Теперь же стало известно о том, что премьера Kia EV6 намечена на конец марта. Пока что официальных фотографий модели нет, но у нас есть возможность изучить подробнее несколько новых тизеров будущего электрокара корейского бренда.



Над внешностью новой «пятидверки» работала команда дизайнеров под руководством Карима Хабиба (пришёл из BMW и Infiniti). Судя по изображениям, новый автомобиль Kia получит дизайн в стиле кроссовера. Его «близнецом» является Ioniq 5, так что габариты у него, вероятно, будут такие же. Напомним, у электрокара Hyundai длина составляет 4635 мм, ширина – 1890 мм, а высота – 1605 мм; расстояние между осями равно 3000 мм.



У будущего автомобиля будут довольно плавные линии кузова, необычная головная оптика и задние фонари со светодиодами и динамическими указателями поворота. Ожидается, что новый электрический хэтчбек Kia получит автопилот HDA (Highway Driving Assist) второго уровня.

«Технику» Kia EV6 позаимствует у «брата-близнеца» Hyundai Ioniq 5. Напомним, у него тяговая батарея встроена в пол кузова. Ёмкость аккумулятора равна либо 58, либо 72,6 кВт*ч. Оба варианта сочетаются как с задним, так и с полным приводом. При этом мощность единственного электромотора при использовании менее ёмкой батареи составляет 170 л.с. (350 Нм); двухмоторная силовая установка выдаёт 235 л.с. (605 Нм).



У заднеприводного варианта с аккумулятором большей ёмкости мощность двигателя равна 217 л.с. (350 Нм), а у «полноприводника» – 306 л.с. (605 Нм). Отметим, максимальное время разгона с места до «сотни» у этой модели составляет 8,5 секунды, а минимальное – 5,2 секунды. Максимальная скорость – 185 км/ч, а запас хода – до 480 км (расчёт вели по циклу WLTP). Кстати, ранее сообщалось, что первенец новой линейки Kia сможет проехать без подзарядки свыше 500 км.



Напомним, на европейский рынок Hyundai Ioniq 5 выйдет летом 2021 года, до США модель доберётся осенью. В России корейский электрокар предложат по подписке (его розничные продажи не планируются). Будет ли Kia предлагать на нашем рынке свою новинку, пока не известно. Однако в РФ продажи электромобилей по-прежнему можно считать мизерными: несмотря на то, что в 2020-ом количество купленных «батарейных» машин увеличилось почти вдвое, в количественном выражении результат составил 687 единиц. Лидером остаётся Nissan Leaf, за ним следует Audi e-tron, замыкает первую тройку Tesla Model 3.

