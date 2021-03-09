Новинки ×
  • У Kia будет новое семейство: первенцем станет хэтчбек EV6, который покажут в этом месяце

У Kia будет новое семейство: первенцем станет хэтчбек EV6, который покажут в этом месяце

09.03.2021 138 0 0

В основу «пятидверки» ляжет новая модульная электрическая платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform).

 

Корейская компания ещё в середине января 2021 года представила свою новую стратегию развития – Plan S. Согласно ему, Kia намерена до 2027 года представить семь серийных электрокаров. В основу каждой «зелёной» новинки ляжет новая модульная электрическая платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), которая была представлена в декабре прошлого года. Первенцем «батарейного» семейства станет высокий хэтчбек EV6.

Ранее сообщалось, что новинка дебютирует в течение ближайших нескольких месяцев (но не раньше Hyundai Ioniq 5, который, кстати, был представлен во второй половине февраля). Теперь же стало известно о том, что премьера Kia EV6 намечена на конец марта. Пока что официальных фотографий модели нет, но у нас есть возможность изучить подробнее несколько новых тизеров будущего электрокара корейского бренда.

Над внешностью новой «пятидверки» работала команда дизайнеров под руководством Карима Хабиба (пришёл из BMW и Infiniti). Судя по изображениям, новый автомобиль Kia получит дизайн в стиле кроссовера. Его «близнецом» является Ioniq 5, так что габариты у него, вероятно, будут такие же. Напомним, у электрокара Hyundai длина составляет 4635 мм, ширина – 1890 мм, а высота – 1605 мм; расстояние между осями равно 3000 мм.

У будущего автомобиля будут довольно плавные линии кузова, необычная головная оптика и задние фонари со светодиодами и динамическими указателями поворота. Ожидается, что новый электрический хэтчбек Kia получит автопилот HDA (Highway Driving Assist) второго уровня.

«Технику» Kia EV6 позаимствует у «брата-близнеца» Hyundai Ioniq 5. Напомним, у него тяговая батарея встроена в пол кузова. Ёмкость аккумулятора равна либо 58, либо 72,6 кВт*ч. Оба варианта сочетаются как с задним, так и с полным приводом. При этом мощность единственного электромотора при использовании менее ёмкой батареи составляет 170 л.с. (350 Нм); двухмоторная силовая установка выдаёт 235 л.с. (605 Нм).

У заднеприводного варианта с аккумулятором большей ёмкости мощность двигателя равна 217 л.с. (350 Нм), а у «полноприводника» – 306 л.с. (605 Нм). Отметим, максимальное время разгона с места до «сотни» у этой модели составляет 8,5 секунды, а минимальное – 5,2 секунды. Максимальная скорость – 185 км/ч, а запас хода – до 480 км (расчёт вели по циклу WLTP). Кстати, ранее сообщалось, что первенец новой линейки Kia сможет проехать без подзарядки свыше 500 км.

Напомним, на европейский рынок Hyundai Ioniq 5 выйдет летом 2021 года, до США модель доберётся осенью. В России корейский электрокар предложат по подписке (его розничные продажи не планируются). Будет ли Kia предлагать на нашем рынке свою новинку, пока не известно. Однако в РФ продажи электромобилей по-прежнему можно считать мизерными: несмотря на то, что в 2020-ом количество купленных «батарейных» машин увеличилось почти вдвое, в количественном выражении результат составил 687 единиц. Лидером остаётся Nissan Leaf, за ним следует Audi e-tron, замыкает первую тройку Tesla Model 3.

хэтчбек электромобиль новинки KIA

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Не Pajero Sport, зато почти не дешевеет: стоит ли покупать Mitsubishi L200 за миллион рублей В нашей стране пикап – зачастую автомобиль не только функциональный, но и имиджевый. Особенно если это какая-нибудь нетипичная Honda Ridgeline с несущим кузовом и независимыми подвесками по... 183 1 0 09.03.2021
Статьи / Популярные вопросы Велодорожка: можно ли на нее выезжать и каков штраф за нарушение Мы уже привыкли, что вероятность встретить в городе оборудованную велодорожку крайне невысока, и обычно велосипедисты, соблюдая ПДД, в ее отсутствие движутся по тротуару или правому краю про... 511 0 2 08.03.2021
Статьи / Тесты Машина за квартиру и Жигули против BMW: помните ли вы, сколько стоили автомобили в СССР? В нашей стране до сих пор живёт много людей, которые помнят времена, когда хлеб стоил 16 копеек, а бутылка столичной – «три шестьдесят два». Сегодня мы предлагаем кому-то вспомнить, а кому-т... 9086 1 8 06.03.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 121005 28 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 114005 28 19 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 68154 29 21 18.12.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings