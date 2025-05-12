Новинки ×
  • У Kia Tasman появятся гибридные и полностью электрические версии

У Kia Tasman появятся гибридные и полностью электрические версии

12.05.2025 51 0 0

Ожидается, что новые модификации пополнят линейку пикапа корейской марки во второй половине жизненного цикла, который в целом рассчитан на 8-12 лет.

Kia зарегистрировала товарный знак Tasman ещё летом 2023-го, а весной прошлого года подтвердила, что имя достанется пикапу. После длительной тизерной кампании модель была наконец рассекречена полностью: грузовик дебютировал в конце октября 2024-го. В списке основных рынков сбыта Kia Tasman числятся Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки. При этом модель только поступила в продажу, а в компании уже обсуждают, какие обновки ждут её в дальнейшем.

На фото: Kia Tasman

Как сообщает австралийское издание CarExpert со ссылкой на местного топ-менеджера бренда Роланда Риверо, в компании рассчитывают, что жизненный цикл среднеразмерного грузовика Kia Tasman составит около 8-12 лет. При этом производитель уже строит планы по плановому обновлению модели, которое пройдёт в середине этого жизненного цикла.

Ранее уже предполагалось, что в дальнейшем у Kia Tasman появится в том числе и полностью «зелёная» техника. Теперь об этом сообщает и Роланд Риверо: по его словам, компания сейчас «активно изучает» возможность разработки не только электрических, но и гибридных модификаций пикапа. Правда спискер издания пока не готов назвать сроки появления таких версий в линейке Tasman, но судя по всему, поклонникам модели их придётся подождать как минимум ещё около четырёх лет.

По предварительным данным, Kia Tasman в ходе пока лишь планируемого обновления может обзавестись HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки от электросети) с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра в основе. Такая система есть у актуального Hyundai Palisade, который был представлен в начале 2025 года. Здесь мощность двигателя равна 262 л.с., а совокупная отдача всей системы – 334 л.с. В пару предлагается шестиступенчатый автомат. Такая модификация Kia Tasman смогла бы побороться за клиентов с гибридным вариантом Ford Ranger.

На фото: салон Kia Tasman
1 / 2
На фото: салон Kia Tasman
2 / 2

Ожидается, что полностью электрический Tasman будет полноприводным, то есть его оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электроприводу на каждой оси). Характеристики этой системы, даже ориентировочные, пока неизвестны. Предполагается, что такой вариант сможет составить конкуренцию пока не представленными полностью «зелёными» версиями пикапов Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

1 / 2
2 / 2

В моторную гамму актуального Kia Tasman входят: 281-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 421 Нм), работающий в паре с 8АКП, и 210-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (441 Нм), идущий в комплекте с шестискоростной механикой или с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Максимальная скорость вне зависимости от «начинки» ограничена на отметке 185 км/ч, на разгон с места до «сотни» бензиновому грузовику требуется 8,5 секунды, дизельному – 10,4 секунды. Привод – задний или полный.

На домашнем рынке, в Южной Корее, стартовый ценник актуального пикапа Kia Tasman составляет 37,5 млн вон (эквивалентно примерно 2,14 млн рублей по текущему курсу). За топовый вариант здесь просят не менее 52,4 млн вон (около 3 млн рублей по текущему курсу).

пикап авторынок слухи новинки KIA KIA Tasman
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Gran Turismo по-китайски: первый обзор Zeekr 007 GT Насколько версия Sport Turismo симпатичнее обычного седана Porsche Taycan, настолько же круче смотрится и пятидверная версия Zeekr 007, получившая индекс GT. Неужели это самый красивый «кита... 51 0 0 13.05.2025
Статьи / Интервью Владимир Безукладников: Премия «Автомобиль года» – мост между брендом и потребителем В мае стартовал юбилейный сезон голосования в Премии «Автомобиль года в России». Каких нововведений ждать автолюбителям в этом году и какое значение проект имеет для развития российского авт... 57 0 0 12.05.2025
Статьи / Мнение без фильтров Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо Скажем прямо: не нравятся многим все эти тачскрины в салонах. Кнопки, конечно, удобнее. Да и вариаторы многие не переносят, потому что классический автомат намного роднее. А турбина на литро... 618 4 1 12.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27121 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26400 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12115 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
6 Эмманюэль Макрон получил ко Дню Победы новый автомобиль — бронированны...
4 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
4 Дитя лорда и его прислуги: как появился Jaguar X-Type и почему он пров...
Новые комментарии
Change privacy settings