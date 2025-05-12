У Kia Tasman появятся гибридные и полностью электрические версии

Ожидается, что новые модификации пополнят линейку пикапа корейской марки во второй половине жизненного цикла, который в целом рассчитан на 8-12 лет.

Kia зарегистрировала товарный знак Tasman ещё летом 2023-го, а весной прошлого года подтвердила, что имя достанется пикапу. После длительной тизерной кампании модель была наконец рассекречена полностью: грузовик дебютировал в конце октября 2024-го. В списке основных рынков сбыта Kia Tasman числятся Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки. При этом модель только поступила в продажу, а в компании уже обсуждают, какие обновки ждут её в дальнейшем.

На фото: Kia Tasman

Как сообщает австралийское издание CarExpert со ссылкой на местного топ-менеджера бренда Роланда Риверо, в компании рассчитывают, что жизненный цикл среднеразмерного грузовика Kia Tasman составит около 8-12 лет. При этом производитель уже строит планы по плановому обновлению модели, которое пройдёт в середине этого жизненного цикла.

Ранее уже предполагалось, что в дальнейшем у Kia Tasman появится в том числе и полностью «зелёная» техника. Теперь об этом сообщает и Роланд Риверо: по его словам, компания сейчас «активно изучает» возможность разработки не только электрических, но и гибридных модификаций пикапа. Правда спискер издания пока не готов назвать сроки появления таких версий в линейке Tasman, но судя по всему, поклонникам модели их придётся подождать как минимум ещё около четырёх лет.

По предварительным данным, Kia Tasman в ходе пока лишь планируемого обновления может обзавестись HEV-установкой (гибрид без возможности зарядки от электросети) с бензиновым турбомотором объёмом 2,5 литра в основе. Такая система есть у актуального Hyundai Palisade, который был представлен в начале 2025 года. Здесь мощность двигателя равна 262 л.с., а совокупная отдача всей системы – 334 л.с. В пару предлагается шестиступенчатый автомат. Такая модификация Kia Tasman смогла бы побороться за клиентов с гибридным вариантом Ford Ranger.

На фото: салон Kia Tasman 1 / 2 На фото: салон Kia Tasman 2 / 2

Ожидается, что полностью электрический Tasman будет полноприводным, то есть его оснастят двухмоторной силовой установкой (по одному электроприводу на каждой оси). Характеристики этой системы, даже ориентировочные, пока неизвестны. Предполагается, что такой вариант сможет составить конкуренцию пока не представленными полностью «зелёными» версиями пикапов Toyota Hilux и Isuzu D-Max.

1 / 2 2 / 2

В моторную гамму актуального Kia Tasman входят: 281-сильный бензиновый турбомотор объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент – 421 Нм), работающий в паре с 8АКП, и 210-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра (441 Нм), идущий в комплекте с шестискоростной механикой или с восьмиступенчатым гидромеханическим автоматом. Максимальная скорость вне зависимости от «начинки» ограничена на отметке 185 км/ч, на разгон с места до «сотни» бензиновому грузовику требуется 8,5 секунды, дизельному – 10,4 секунды. Привод – задний или полный.

На домашнем рынке, в Южной Корее, стартовый ценник актуального пикапа Kia Tasman составляет 37,5 млн вон (эквивалентно примерно 2,14 млн рублей по текущему курсу). За топовый вариант здесь просят не менее 52,4 млн вон (около 3 млн рублей по текущему курсу).