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  • Рамный пикап Kia Tasman: грядёт электрическая версия, вопреки общему пессимизму

Рамный пикап Kia Tasman: грядёт электрическая версия, вопреки общему пессимизму

06.12.2024 48 0 0

Несмотря на глобальное замедление спроса на электромобили, компания Kia, как выяснилось, не отказалась от планов по выпуску электрического пикапа — его сделают на базе свежепредставленного Tasman.

Среднеразмерный пикап Kia Tasman дебютировал в октябре этого года с 4-цилиндровыми бензиновым и дизельным двигателями на выбор. Главные рынки сбыта для «углеводородного» Kia Tasman — это Южная Корея, Австралия, страны Ближнего Востока и Африки, ареал распространения электрической версии может быть гораздо более обширным.

Напомним, что в марте 2022 года Kia анонсировала два электрических пикапа, но затем больше ни разу о них не упоминала, в обновлённом плане развития компании от апреля 2024 года электропикапы не значились. Можно было предположить, что на фоне начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили, Kia тихо свернула разработку электропикапов, но Христо Валентин, директор по маркетингу южноафриканского подразделения Kia, которого цитирует журнал CarBuzz, подтвердил, что один электропикап точно будет, а именно Tasman EV. Сроков выхода на рынок этой модели представитель Kia не назвал, в 2022 году другие представители Kia сообщали, что электропикапы появятся в 2026 году.

Собственно, пока можно только констатировать, что электрический Kia Tasman будет, но неизвестно, когда именно и с какими силовыми установками. Если рамная платформа Kia Tasman изначально разрабатывалась с учётом возможности появления электрической версии, то долго ждать её не придётся. Появление гибридных версий Kia Tasman тоже вполне вероятно — на ряде рынков они могут иметь успех, в том числе в США и Канаде, если Kia решится отправить туда Tasman.

Добавим, что в прошлом месяце наш художник Никита Чуйко представил, каким мог бы быть рамный внедорожник на базе пикапа Kia Tasman — не исключено, что и эта фантазия в какой-то момент станет реальностью.

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