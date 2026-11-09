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У микровэна Suzuki Spacia появилась новая коммерческая версия

09.11.2026 935 0 2
У микровэна Suzuki Spacia появилась новая коммерческая версия

Ещё один вариант вэна японской марки получил прибавку Base к названию, двухместный салон и просторный грузовой отсек.

Suzuki выпускает кейкар под названием Spacia с 2013 года, за прошедшее время он успел дважды сменить генерацию. Вэн актуального, третьего по счёту поколения дебютировал осенью 2023-го, а «внедорожный» свежий вариант с «фамилией» Gear пополнил семейство летом 2024 года. Теперь в компании рассказали о появлении новой лёгкой коммерческой версии – Suzuki Spacia Base.

На фото: Suzuki Spacia Base

Салон такого микровэна рассчитан на двоих седоков – водителя и единственного пассажира. Задние сиденья демонтированы, что позволило увеличить объём грузового отсека. Кстати, спинка пассажирского кресла может складываться, что ещё увеличивает багажное пространство и, при необходимости, позволяет перевозить длинные предметы. Отметим, такому вэну оставили остекление и двери в задней части кузова.

Владельцы двухместного Suzuki Spacia Base могут изменить грузовой отсек «под себя». Его можно оборудовать для автопутешествий и кемпинга (со спальным местом или столиком), для бизнеса по перевозке вещей или доставке заказов (в плоским полом или разделением пространства), при желании между грузовой частью и кабиной можно установить перегородку.

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Suzuki Spacia Base, в основе которого лежит «внедорожный» вариант с приставкой Gear, имеет серебристые вставки на кузове, серые передний и задний бамперы, а также в аналогичном цвете у него выполнены планка на багажной двери, корпуса наружных зеркал и дверные ручки. Передняя часть оформлена в ретро-стиле с большими круглыми фарами, а ниже располагаются тоже круглые сигналы поворота и противотуманки.

На фото: салон Suzuki Spacia Base

Салон у кейкара, не считая отсутствия второго ряда, остался без изменений. Перед водителем Suzuki Spacia Base располагается трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, дисплей в роли щитка приборов, а по центру передней панели располагается планшет информационно-развлекательной системы, ниже – блок управления климатической установкой.

Начинка у новой лёгкой коммерческой версии вэна стандартная. Spacia Base предлагается с мягкогибридной системой, в основе которой находится бензиновый 660-кубовый турбодвигатель мощностью 64 л.с. (максимальный крутящий момент – 98 Нм), работающий в тандеме с электромоторчиком мощностью 3,1 л.с. (50 Нм) и вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

Цены Suzuki Spacia Base и дата старта продаж в Японии компания обнародует позже. Отметим, стоимость актуального микровэна Spacia Gear (с турбомотором), на котором он базируется, на сегодняшний день варьируется в диапазоне от 2 037 200 до 2 217 600 иен, что эквивалентно примерно 1,06 – 1,15 млн рублей по текущему курсу.

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