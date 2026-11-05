У минивэна Nissan Serena появилась праздничная версия Black Edition

Nissan выпускает свой минивэн с 1991 года, за прошедшее время модель успела пять раз сменить генерацию. Serena актуального шестого поколения дебютировала в 2022-м, а обновление пережила в конце 2025 года. При этом последний рестайлинг коснулся лишь богатых исполнений, но в целом гамма у этого пассажирского вэна стала шире. Теперь пресс-служба японского бренда рассказала об обновках для нынешней модели.

На фото: спецверсия Nissan Serena Black Edition

Одним из наиболее заметных изменений является расширение линейки за счёт праздничной версии с прибавкой Black Edition к названию, которую выпустят лимитированным тиражом. В компании её появление приурочили к 35-летию с момента появления Nissan Serena. Она отличается за счёт затемнённых деталей экстерьера и интерьера.

В основе особенной версии лежат исполнения Highway Star V e-Power и Highway Star V e-4orce. Кузов у такого минивэна двухцветный, предлагается в двух вариантах: тёмно-сером металлике или в синем оттенке – в каждом случае с чёрным верхом. В этом цвете оформлены капот, крыша, передние, центральные и задние стойки, корпуса наружных зеркал, а также спойлер в верхней части багажной двери.

Ещё Nissan Serena Black Edition достались нестандартные алюминиевые колёсные диски, как у топовой версии под названием Luxion. Салон спецверсии рассчитан на семерых седоков, при этом второй ряд включает в себя пару капитанских кресел. Особенностью интерьера стала отделка передней панели – под дерево в чёрном цвете.

Ещё в списке обновок для Nissan Serena 2027 модельного года числится «тёплые опции» пакетов Hot Plus и Clear View, которые входят в список стандартного оснащения топового варианта Luxion. В компании отметили, что при этом такой минивэн стал дешевле на 201 300 иен (эквивалентно примерно 104 тыс. рублей по текущему курсу) по сравнению с аналогичным исполнением предыдущего модельного года.

Помимо этого, посвежевшей Serena в исполнении Highway Star V теперь в качестве стандартного оборудования положена адаптивная светодиодная головная оптика. Ещё модели внесли ряд изменений в материалы, которые используются для отделки интерьера. Аналогичные корректировки достались и модификациям Autech, Autech Sport Spec, Autech Line, Multi Box, Multi Bed, Step Type и Life Care Vehicle.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Техника, конечно же, осталась прежней. Nissan Serena предлагается с бензиновым четырёхцилиндровым 2,0-литровым атмосферником MR20DD, мощность которого равна 150 л.с. Он работает в паре с вариатором. Предлагается и вариант с гибридной системой e-Power с 98-сильным трёхцилиндровым мотором HR14DDe объёмом 1,4 литра, работающим в режиме генератора, и 163-сильным электромотором на передней оси. Гибридам с полным приводом положена система e-4orce, она предполагает дополнительный 82-сильный электромотор на задней оси.

Посвежевший минивэн Nissan Serena уже поступил в продажу на домашнем рынке. Стоимость базового варианта равна 2 789 600 иен (около 1,44 млн рублей), а за топовую версию Serena e+4orce Highway Star V Black Edition просят не менее 4 298 800 иен (около 2,22 млн рублей).