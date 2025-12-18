Рестайлинг ×
  Минивэн Nissan Serena: рестайлинг богатых версий и расширение гаммы

Минивэн Nissan Serena: рестайлинг богатых версий и расширение гаммы

Минивэн Nissan Serena: рестайлинг богатых версий и расширение гаммы

Компания Nissan рассекретила модернизированную Serena. Рестайлинг коснулся лишь богатых исполнений, зато гамма в целом стала больше. Также расширен список доступного опционального оборудования. Техника прежняя.

Минивэн Serena в гамме Nissan присутствует с 1991-го, то есть в 2026 году модель отпразднует 35-летие. В актуальном, шестом по счету поколении MPV пребывает с 2022-го, а теперь пришло время планового рестайлинга. К слову, на родине Nissan Serena сейчас в «минусе»: по данным местных медиа, с января по ноябрь продажи составили 66 387 экземпляров, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Nissan Serena Highway Star V: было — стало

Дизайн базового минивэна Serena X менять не стали, внешние доработки получили более богатые варианты. Так, начиная с версии Highway Star V модель имеет новую радиаторную решетку – со скошенными вертикальными полосками вместо горизонтальных плашек. Вертикальными также стали диодные секции ходовых огней и расположенные под ними декоративные хромированные накладки. Еще модернизировали передний бампер, изменен дизайн дисков. Собственная фишка самого богатого вэна Nissan Serena Luxion – дополнительный хром спереди. Кроме того, для всего семейства расширили палитру цветов кузова.

Nissan Serena Luxion
Nissan Serena Luxion
Nissan Serena Highway Star V
Nissan Serena Highway Star V
Базовый минивэн Nissan Serena X
Базовый минивэн Nissan Serena X
В строю осталась «оспортивленная» серия Autech с собственным оформлением передка, чуть более внушительным обвесом и перенастроенной подвеской. При этом Nissan Serena добавили «лайтовый» вариант Autech Line с чисто декоративными особенностями – это затемненные хромированные вставки на решетке, «металлические» корпуса наружных зеркал и эксклюзивные 16-дюймовые колеса.

Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech Line
Nissan Serena Autech
Nissan Serena Autech
Nissan Serena Autech
Nissan Serena Autech
Любители отдыха на природе смогут выбрать минивэны Nissan Serena Multi Box и Multi Bed. Эти версии представлены с 5-местным салоном (с 4-местным в версии Autech), тогда как прочие исполнения Serena – 7- или 8-местные. В багажном отделении модификации Multi Box установлена конструкция с ящиками для хранения, вдобавок этот «комплекс» можно превратить в столик с лавочками. Задние сиденья Serena Multi Bed раскладываются в спальные места. Ну и традиционно для Японии представлены минивэны для людей с ограниченными возможностями.

Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Box
Nissan Serena Multi Bed
Nissan Serena Multi Bed
За доплату для обновленной Nissan Serena предусмотрены мультимедийная система Nissan Connect с сервисами Google и отдельный экран на 15,6 дюйма для задних седоков (крепится к потолку). Список оборудования еще пополнила система напоминания о забытых на галерке детях и вещах. Наконец, была улучшена система кругового обзора.

Техника прежняя. Nissan Serena бывает с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником MR20DD 2.0 (150 л.с.) и вариатором. Можно выбрать и гибрид с фирменной установкой e-Power, в которой трехцилиндровый мотор HR14DDe 1.4 (98 л.с.) не связан с колесами, а работает исключительно в режиме генератора. Передние колеса же такого минивэна вращает электромотор мощностью 163 л.с. Для всех версий предусмотрен полный привод. В случае с гибридами эта система называется e-4orce, она включает дополнительный электродвигатель на задней оси мощностью 82 л.с.

Nissan Serena Luxion с опциональным обвесом

Цены уже объявлены. Базовый минивэн Nissan Serena X с прежним дизайном стоит от 2 785 200 йен (около 1,45 млн рублей по актуальному курсу), Serena с новым передком обойдется минимум в 3 228 500 йен (1,7 млн рублей). Но старт продаж состоится лишь в феврале следующего года.

