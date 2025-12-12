ДВС ×
У Porsche 911 GT3 появилась спецверсия, посвящённая 90-летию Фердинанда Александра Порше

У Porsche 911 GT3 появилась спецверсия, посвящённая 90-летию Фердинанда Александра Порше

Особенный спорткар будет выпущен лимитированным тиражом: немецкий производитель подготовит всего 90 экземпляров. Цена уже известна.

Porsche в прошлом году отметил 25-летие 911 GT3, к этому событию было приурочено плановое обновление, которое модель пережила в октябре. Напомним, тогда модернизация дала модели доработанное шасси, добавила модели новых опций и больше пакетов для индивидуальной настройки спорткаров «под клиентов». Техника осталась прежней, хотя разработчикам и пришлось внести изменения из-за более строгих экологических норм. Теперь двухдверка обзавелась новой спецверсией.

На фото: спецверсия 911 GT3 90 F. A. Porsche

Особенный вариант получил название 911 GT3 90 F. A. Porsche, его выпуск приурочен к празднованию 90-летия Фердинанда Александра Порше (годы жизни – с 1935 по 2012), который основал Porsche Design в 1972 году. В компании рассказали о том, что спецверсия, являющаяся данью уважения легендарному дизайнеру, была создана при содействии его младшего сына Марка Порше. Ему же достанется один из экземпляров лимитированной серии.

В основу спецверсии легло исполнение 911 GT3 Touring Package. Такая двухдверка немецкой марки получила кузов в эксклюзивном зелёном оттенке F. A. Green metallic. Стоит отметить, что этот цвет максимально схож с Oak Green metallic, который ранее использовался для окраса кузова 911 Ferdinand.

Ещё особенному купе положены уникальные пятиспицевые колёсные диски Sport Classic чёрного цвета (созданы на основе «катков» Fuchs). Крышки ступиц колёс украсили исторической эмблемой Porsche 1963 года. На решётке вентиляционного отверстия на корме располагается шильдик с надписью «90 F. A. Porsche».

Салон юбилейной двухдверки снабдили сиденьями, которые отделаны кожей Truffle Brown Club со вставками из ткани F. A. Grid по центру. «Жакетный» узор создан с использованием чёрной, зелёной, трюфельно-коричневой, кремовой и бордово-красной пряжи. Этот же материал используется при оформлении бардачка и коврика в багажном отделении.

В списке особенностей 911 GT3 90 F. A. Porsche числятся: ореховая отделка рычага коробки передач, табличка с подписью легендарного дизайнера, эмблема спецверсии на центральном подлокотнике, позолоченная вставка с силуэтом оригинального 911 и надписью «One of 90» (в переводе с английского «один из 90») на передней панели. Помимо этого, купе получило часы Sport Chrono, созданные по мотивам Chronograph 1 – часов, которые были созданы в единственном экземпляре для Фердинанда Александра Порше.

Техника у спецверсии стандартная, так что 911 GT3 90 F. A. Porsche оснащается 4,0-литровым шестицилиндровым атмосферником, отдача которого составляет 510 л.с., а максимальный крутящий момент равен 450 Нм. В пару ему предлагаются либо шестискоростная механическая коробка передач, либо семиступенчатый робот PDK. На разгон с места до «сотни» Porsche 911 GT3 с МКП требуется 3,9 секунды, с роботом – 3,4 секунды, максимальная скорость равна 313 и 311 км/ч соответственно.

Тираж особенного варианта Porsche 911 GT3 будет ограничен всего 90 экземплярами (один из них, как мы уже отмечали, отправится в гараж Марка Порше). Оставшиеся 89 единиц компания продаст желающим. На домашнем рынке, в Германии, стоимость этого автомобиля равна 351 211 евро (эквивалентно примерно 32,8 млн рублей по текущему курсу).

