У родственного Форду нового Volkswagen Amarok становится меньше секретов: показан салон

Немецкая марка Volkswagen продаёт пикап Amarok с 2010 года. Производство грузовиков на заводе в Ганновере (Германия) завершили ещё весной 2020 года. Предполагалось, что Амарок останется без преемника, но позже в компании подтвердили, что второе поколение у пикапа всё же будет, причём задачу по разработке новинки по сути выполнил Ford: американская компания занялась проектом в рамках партнёрства с немецким концерном. Кстати, свой пикап-близнец – Ford Ranger нового поколения – марка представила в ноябре прошлого года.



Скетчи Volkswagen Amarok нового поколения 1 / 3 Скетчи Volkswagen Amarok нового поколения 2 / 3 Скетчи Volkswagen Amarok нового поколения 3 / 3

Volkswagen же продолжает дразнить тизерами и эскизами пикапа Amarok следующей генерации. Первый эскиз был опубликован ещё весной 2020 года, с тех пор появились ещё различные скетчи, а также фотографии прототипа, «спрятанного» за маскировочной плёнкой. Теперь компания опубликовала тизер интерьера будущего пикапа.



Тизер интерьера нового VW Amarok

На снимке частично видна передняя панель, не полностью – мультифункциональное рулевое колесо с подсвеченным логотипом, а также большой вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы. Как и у актуального Ford Ranger, у следующего VW Amarok его диагональ может быть равна либо 10, либо 12 дюймам (в зависимости от комплектации). С помощью дисплея можно управлять климат-контролем, навигационной системой, онлайн-сервисами, ассистентом парковки и регулировать настройки автомобиля. Под экраном располагается ряд физических кнопок, а по бокам в верхней части – дефлекторы вентиляции. По виду они несколько отличаются от тех, что можно увидеть в грузовике Ford.



На фото: салон актуального Ford Ranger

Кроме того, в Volkswagen отметили, что у нового Amarok будет матричная головная оптика IQ.Light Matrix (такие фары предложат в качестве опции), виртуальная приборная панель, комплекс помощников водителю, расширенный за счёт новых систем, премиальная аудиосистема и настраиваемые кресла с электрорегулировками.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Амарока будет «свой» дизайн, отличный от Ford Ranger. Так, пикап получит оригинальные фары и решётку радиатора, более массивные колёсные арки, более резкие линии в оформлении экстерьера. Модель предложат в трёх «обычных» комплектациях, а также во внедорожном исполнении PanAmericana и дорогой версии Aventura.



На фото: прототип нового VW Amarok

По сравнению с предшественником с двойной кабиной, Volkswagen Amarok второй генерации подрос в длину на 100 мм (до 5350 мм), а расстояние между осями у пикапа увеличилось на 175 мм (до 3270 мм, как и у Ranger). Грузоподъёмность составляет 1,2 тонны, допустимая масса буксируемого прицепа – 3,5 тонны.



«Начинку» пикап Volkswagen разделит с американским «близнецом». Это значит, что в моторную гамму войдут бензиновый двигатель и четыре турбодизеля объёмом от 2,0 до 3,0 литра. Топовые версии оснастят 3,0-литровым дизелем V6, который у Рейнджера выдает 250 л.с. Привод – задний, подключаемый полный или постоянный полный с межосевым дифференциалом; у версий 4x4 есть понижающая передача.

Ожидается, что дебют нового Volkswagen Amarok пройдёт этим летом, а его производство должны наладить до конца текущего года. Выпускать пикап будут в ЮАР, на том же заводе, с конвейера которого сходит Ford Ranger.

